Người dân Thanh Hóa hân hoan chào đón năm mới 2020

Hòa chung không khí cùng thế giới bước vào thời khắc tạm biệt năm 2019, chào đón năm mới 2020, tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), đông đảo người dân đã có mặt để hoà mình vào không khí náo nhiệt của chương trình nghệ thuật đặc sắc và cùng nhau đếm ngược chào đón năm mới, thập kỷ mới và cầu mong cho một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công.

Đúng 0 giờ trên nền nhạc sôi động, rộn ràng người dân xứ Thanh hân hoan chào đón năm mới 2020 đầy hứng khởi.

Mặc dù trời có mưa nhỏ và rét nhưng rất đông người dân đã đỗ về đây, cùng tham dự chương trình chào năm mới 2020.

Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) biến thành sân khấu khổng lồ tràn ngập âm thanh và ánh sáng.

Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới là dịp để mọi người đoàn tụ với nhau.

Gương mặt mỗi người đều ánh lên niềm hân hoan, háo hức.

Mùa xuân là mùa hoa lá đâm chồi nảy lộc nở rộ sức sống mới, là mùa của tình yêu.

Với sự góp mặt của dàn nghệ sỹ hàng đầu như: Ưng Hoàng Phúc, Chi Dân, Trịnh Thăng Bình, Chi Pu, Lou Hoàng, Only C, Thiều Bảo Trâm, DJ KS… đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động và bùng nổ cho người dân, hâm nóng bầu không khí lạnh giá của mùa đông để mọi người cùng xích lại gần nhau và đón một năm mới tràn đầy hi vọng.

Màn “đếm ngược” chào đón năm mới cũng mang lại cho khán giả cảm xúc hân hoan trong thời khắc đặc biệt.

Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) thực sự là món quà ý nghĩa dành tặng người dân Thanh Hóa trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2020.

Nguyễn Lương