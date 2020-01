Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành quả ấn tượng, vững bước phát triển!

Lễ hội Lam Kinh – Di sản văn hóa phi vật thể giàu giá trị. Ảnh: Khôi Nguyên

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, về vai trò và sự phát triển văn hóa, đã tạo động lực và nền tảng vững chắc, để ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Năm 2019 gắn với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi bật, có ý nghĩa đặc biệt và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Nổi bật trong đó, ngành VHTT&DL đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 Thanh Hóa. Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người xứ Thanh “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử - văn hóa trong lòng nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế. Xác định, xây dựng một nền văn hóa mới, phải có sự gắn kết chặt chẽ 2 yếu tố vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc, song song với đó là phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Để từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ trên, ngành VHTT&DL tiếp tục chú trọng và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào trở thành cuộc vận động quần chúng rộng khắp và đi vào chiều sâu. Đồng thời, chú trọng hơn nữa đến công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Kết quả từ thực hiện các phong trào, cuộc vận động đã được khẳng định qua các con số ấn tượng. Cụ thể, toàn tỉnh đã công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 66% (vượt chỉ tiêu 16%); công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 61% (vượt chỉ tiêu 2%); Là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Thanh Hóa có một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và nhiều thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nắm bắt lợi thế ấy, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa hết sức chú trọng đến công tác đầu tư, khai thác các lợi thế tự nhiên và nhân văn cho phát triển du lịch. Kết quả mang lại là nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng, đã khẳng định sự đầu tư đúng hướng, hiệu quả của tỉnh, nhằm sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cụ thể, năm 2019, Thanh Hóa đã đón được 9.655.000 lượt khách, tăng 17% so với năm 2018, đạt 101,6% kế hoạch năm 2019. Phục vụ 17.905.000 ngày khách, tăng 19,2% so với năm 2018, đạt 100,6% kế hoạch năm 2019. Tổng thu du lịch đạt 14.526 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2018, đạt 100,2% kế hoạch năm 2019.

Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công của thể thao Thanh Hóa, cả lĩnh vực thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao. Đặc biệt trong đó, đoàn thể thao Thanh Hóa đã đóng góp 6 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ, vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30. Đồng thời, tham gia thi đấu 112 giải, đạt 533 huy chương các loại (155 HCV, 169 HCB, 209 HCĐ), vượt chỉ tiêu kế hoạch 52% (533/350) huy chương. Ngoài ra, đội tuyển U15 giành HCB Giải bóng đá U15 toàn quốc; đội U17 giành chức vô địch Giải bóng đá U17 toàn quốc...

Trong công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ngành VHTT&DL đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 1-10-2019, về phê duyệt “Đề án tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh - truyền hình”, thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Sau khi tổ chức lại, toàn tỉnh còn 27 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh - truyền hình...

Xuân Canh Tý đã khép lại một năm nhiều thành công, với nhiều kết quả ấn tượng đạt được trong các lĩnh vực trọng tâm là văn hóa, du lịch và thể thao. Thành quả ấy đã tạo tâm thế tự tin và tự hào, để ngành VHTT&DL Thanh Hóa bước vào năm 2020 – một năm mới với nhiều kỳ vọng về đổi mới và phát triển mạnh mẽ cho quê hương, đất nước.

Phạm Duy Phương

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL