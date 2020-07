Mường Lát tổ chức thành công liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II

Trong các ngày từ 7 đến 9 – 7, huyện Mường Lát đã tổ chức thành công liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2020.

Các tiết mục văn nghệ tham gia trong đêm liên hoan.

Trên địa bàn huyện Mường Lát có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 5 dân tộc thiểu số, chiếm trên 95% dân số toàn huyện, bao gồm: Thái, Mông, Mường, Dao và Khơ Mú. Mỗi dân tộcthiểu số có những phong tục, tập quán và nét văn hóa riêng biệt về văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống, nghề truyền thống…, đã tạo nên bức tranh phong phú về văn hóa trên địa bàn huyện.

Đông đảo cán bộ và nhân dân đến theo dõi, cổ vũ.

Tham gia Liên hoan lần này có 8 đoàn đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với gần 200 diễn viên, vận động viên, nghệ nhân, đa dạng về độ tuổi. Liên hoan diễn ra với 4 nội dung thi, gồm: Văn nghệ, trang phục dân tộc, trò diễn dân gian (Tó Mác Lẹ), ẩm thực (gói bánh Ú) và trưng bày các gian hàng sản phẩm của địa phương.

Gian hàng trưng bày của các đơn vị dự liên hoan.

Ban tổ chức đã trao 48 giải; trong đó, có 8 giải toàn đoàn và 40 giải ở các nội dung, thể loại, cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Liên hoan không chỉ mang lại hiệu quả trong việc giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các dân tộc thiểu số trong huyện mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, phong phú, độc đáo của các dân tộc anh em; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Phần thi gói bánh Ú.

Đây cũng là hoạt động nhằm động viên nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuấn Bình