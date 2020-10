Mẹ như cánh hạc muộn màng về khuya.

Lòng mẹ được viết bằng nhiều thể thơ: tự do, đường luật và lục bát, trong đó thể thơ lục bát chiếm đến hơn một nửa (30/58 bài). Có thể, lục bát là thể thơ quen thuộc, dễ bộc lộ cảm xúc và tâm tư đối với các tác giả của CLB? Vũ Thanh Tuấn có những câu lục bát mượt mà: Đôi vai mẹ gánh cuộc đời/ Nắng mưa đi giữa bầu trời nước non (Mẹ). Nguyễn Bằng Nguyệt nhớ mẹ là: Nhớ thời cánh võng véo von/ Mẹ đưa kẽo kẹt, ru con câu Kiều.../ Mẹ như cánh vạc thân cò/ Ngày đêm lặn lội bên bờ gió sương. Đặng Xuân Bá có một sự so sánh, liên tưởng, hàm ơn và tự hào về mẹ: Tằm tơ rút ruột hao mòn/ Ép khô đời mẹ, tươi tròn đời con. Thật bất ngờ với những câu thơ lục bát như thế!