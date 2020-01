Huyện Cẩm Thủy đẩy mạnh tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), các tiêu chí về văn hóa giữ vai trò quan trọng. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Cẩm Thủy đã gặt hái được những thành công nhất định, số lượng, chất lượng làng văn hóa (LVH) năm sau cao hơn năm trước. Từ 1 LVH (năm 1992), tăng lên 90 làng (năm 2000) và đến hết năm 2019 là 228 (làng, khu phố, cơ quan), trong đó có 157 làng và tổ dân phố, 71 cơ quan và trường học. Có 485 lượt đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện, 58 lượt đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh; 100% các làng đã xây dựng được nhà văn hóa, trong đó có 135/152 nhà văn hóa ở các thôn đạt tiêu chuẩn (trên 90m2); 100% số làng đã có quy hoạch dành đất cho hoạt động văn hóa thể thao; 85% số LVH có phòng đọc sách báo và tủ sách pháp luật; 100% số LVH có đội thông tin văn nghệ, đội thể thao; 100% số LVH có sân bóng chuyền; 30% có sân cầu lông; 35% có sân bóng đá. Từ phong trào xây dựng LVH, đến nay có 100% địa phương trong huyện đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, xây dựng nhà văn hóa, sân vận động, tụ điểm vui chơi ở từng làng, từng thôn, xóm. Ban chỉ đạo huyện cùng ban chỉ đạo các xã, thị trấn cũng đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, uốn nắn những sai lệch, sơ, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào nhằm nâng cao chất lượng LVH làm cơ sở để thúc đẩy phong trào xây dựng xã, thị trấn văn hóa trên địa bàn huyện.

Nhà văn hóa thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú.

Song song với việc xây dựng LVH, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mà trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, huy động được sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị vào xây dựng, phát triển đời sống văn hóa. Toàn bộ nội dung phong trào đã thể hiện được sự đoàn kết hài hòa giữa huy động sức dân và bồi dưỡng sức dân, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vì lợi ích của dân và do dân tự quản, góp phần phát huy nội lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục có chuyển biến rõ rệt. Hiện 100% số hộ trong huyện được dùng điện lưới quốc gia, 17/17 xã, thị trấn có điện thoại và internet, hơn 98% số hộ được xem truyền hình, nghe đài phát thanh; 17/17 xã, thị trấn có quy hoạch đất cho khu trung tâm thể thao xã; 6/17 xã, thị trấn xây dựng khu trung tâm văn hóa, thể thao đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Qua thực hiện nội dung tiêu chí của phong trào, hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn, cán bộ sát với dân hơn, nhân dân tích cực phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng cuộc sống, tham gia quản lý xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh. Hoạt động của các làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đã và đang từng bước chuyển biến tích cực, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc. Tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm được tăng cường, đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao, bộ mặt làng quê ngày càng khởi sắc, đói nghèo, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Hàng năm vào các dịp tết, lễ hội truyền thống của làng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quê hương, các làng đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Các trò chơi, trò diễn truyền thống dân tộc luôn được gìn giữ và phát huy như: Sắc bùa, trống giàm, pồn pôông, hát đối, hát xường... bắn nỏ, tung còn, đánh đu, chọi gà, đánh mảng... các tiết mục văn hóa truyền thống của huyện đi tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc ở tỉnh hàng năm đạt thành tích cao đều là các tiết mục của các làng văn hóa. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao có tác dụng to lớn làm lành mạnh môi trường văn hóa ở khu dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đồng thời là bức rào cản ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm, uống rượu say...

Việc chú trọng xây dựng các tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng NTM tại Cẩm Thủy đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Phong trào đã chứng tỏ sức sống, tầm quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, làm lành mạnh môi trường sống ở các khu dân cư, các cơ quan, trường học, tạo nền tảng tinh thần xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng LVH... phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Bài và ảnh: Trần Hằng