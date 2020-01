Hiệu quả xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước tại huyện Lang Chánh

Bám sát Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (HƯQƯ); Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện HƯQƯ; Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh xây dựng các HƯQƯ cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp tại huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn những nội dung phù hợp với thực tiễn và phong tục tập quán ở địa phương để xây dựng, bổ sung vào HƯQƯ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; tăng cường rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung HƯQƯ; bãi bỏ những HƯQƯ không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương; tổ chức cho nhân dân ký cam kết việc thực hiện HƯQƯ. Nội dung HƯQƯ quy định rõ những việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dựa trên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trật tự an toàn xã hội, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng các công trình phúc lợi.

Quy định trong các bản hương ước góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa.

Hiện, toàn huyện có 100% thôn, bản xây dựng và triển khai thực hiện các quy định HƯQƯ. Các thôn, bản đã chủ động lồng ghép quy chế dân chủ vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung HƯQƯ về các chuẩn mực ứng xử của các cá nhân, gia đình trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, trật tự; nếp sống văn hóa, việc cưới, việc tang, lễ hội... Theo đánh giá của Phòng Văn hóa – Thông tin, việc thực hiện HƯQƯ trên địa bàn huyện được triển khai tương đối nghiêm túc, đồng bộ. Các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức theo nghi thức truyền thống, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Phần hội tổ chức nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như, kéo co, cờ tướng, cờ người... kết hợp với biểu diễn văn nghệ truyền thống đã thu hút được nhiều người dân tham gia. Từ đó đã góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn, phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc. Việc cưới, việc tang được tổ chức theo điều khoản trong HƯQƯ với các tiêu chí: Gọn nhẹ, tiết kiệm, văn minh. Triển khai biểu dương, khen thưởng với những cá nhân, tập thể làm tốt theo các quy định tại HƯQƯ. Những trường hợp vi phạm HƯQƯ được kịp thời nhắc nhở, khiển trách, do đó, hầu hết nhân dân đều thực hiện nghiêm túc theo HƯQƯ. Đến nay, toàn huyện có 63/78 thôn, làng, bản, khu phố được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 55% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng chí Hoàng Văn Hà, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lang Chánh cho biết: Việc xây dựng các quy tắc trong hương ước đã được bám sát tình hình thực tế. Các địa phương đã đưa những quy tắc, việc làm cụ thể vào hương HƯQƯ để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Đặc biệt, các địa phương có rừng, có người dân phát triển kinh tế từ sản xuất lâm nghiệp đã xây dựng quy định về bảo vệ và phát triển rừng để người dân nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, các địa phương đã xây dựng những quy định về bảo vệ các công trình công cộng, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế.

Tiêu biểu như, bản Ngàm Pốc (xã Yên Thắng), có 328 hộ dân với hơn 1.300 khẩu. Người dân tộc Thái chiếm 86,8%. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Để gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục của địa phương, xóa bỏ hủ tục, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bản Ngàm Pốc đã xây dựng bản hương ước gồm 8 chương, 28 điều. Các nội dung của bản hương ước được xây dựng dựa trên quy định chung của Nhà nước, pháp luật và định hướng phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, trên cơ sở lấy ý kiến của nhân dân về tình hình thực tế địa phương, hương ước đã xây dựng các quy định cụ thể như, khi xây dựng gia đình cả nam và nữ sống chung thủy, hòa thuận, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ nên dừng lại ở 2 con. Không tổ chức cưới tảo hôn hoặc vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Không được ép buộc, lừa dối hoặc khôi phục những thủ tục lạc hậu trong đám hỏi, đám cưới mà phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Từng người, từng nhà đều phải có ý thức phòng cháy, chữa cháy. Không được ngăn kênh mương làm lệch dòng chảy. Mọi người dân trong bản tham gia trồng rừng khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng để làm giàu rừng bằng vốn hỗ trợ của Nhà nước và tự bỏ vốn trồng rừng tập trung hoặc chia cho hộ gia đình. Nhờ các quy định trong hương ước mà người dân trong bản đã nâng cao nhận thức và hành động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Nhà nước. Trong bản không có trường hợp nào vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của hương ước. Mọi người dân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Để hương ước tiếp tục phát huy hiệu quả toàn diện thời gian tới huyện Lang Chánh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung HƯQƯ đã có phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế địa phương. Quá trình rà soát, sửa đổi phải thực hiện công khai, dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện HƯQƯ gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa tiêu chí xây dựng, thực hiện hương ước vào để bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Thùy