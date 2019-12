Hãng hàng không Việt mở mới nhiều đường bay kết nối du lịch Đà Nẵng

Cùng với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, nhất là xúc tiến các đường bay mới, lượng khách du lịch qua đường hàng không đến Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng mạnh.

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch khi thành phố có lợi thế về sân bay quốc tế và cảng biển.

Tăng trưởng ấn tượng

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch khi thành phố có lợi thế về sân bay quốc tế và cảng biển, là những cửa ngõ đi và đến các di sản thế giới ở miền Trung, cùng với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng.

Sớm xác định du lịch là nên kinh tế mũi nhọn, trong giai đoạn 2016-2020, Đà Nẵng đã và đang triển khai đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 đón 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế.

Với những nỗ lực của thành phố, 10 năm trở lại đây, du lịch Đà Nẵng đã đạt được những bước phát triển đáng kể, lượng khách tăng bình quân hàng năm trên 20%. Năm 2009, Đà Nẵng đón hơn 1,3 triệu lượt khách thì đến năm 2018 Đà Nẵng đón 7,66 triệu lượt khách, tăng gấp 6 lần so với năm 2009. Trong 09 tháng đầu năm 2019, tổng lượng du khách ước đạt 7.173.539 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.811.763 lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ 2018, khách nội địa ước đạt 4.361.775 lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ 2018.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, nhất là xúc tiến các đường bay mới, lượng khách du lịch qua đường hàng không đến Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, khách du lịch quốc tế đường hàng không đến Đà Nẵng ước đạt 2.373.217 lượt, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2018. Với những kết quả nói trên, hàng không đang được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch của Đà Nẵng.

Khai thác loạt đường bay mới

Để đạt được mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng, thời gian qua, chính quyền thành phố, Sở du lịch đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh triển khai mở các đường bay quốc nội và quốc tế.

Tính đến tháng 10 năm 2019, có tổng cộng 40 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 480 chuyến/tuần và 8 đường bay nội địa với tần suất 647 chuyến/tuần và vẫn tiếp tục tăng trong thời gian vừa qua. Theo đánh giá, sự mở rộng mạng lưới bay thời gian qua đã giúp ngành du lịch Đà Nẵng tăng cường khả năng tiếp cận các thị trường khách nội địa cũng như quốc tế cho các doanh nghiệp có hoạt động tại địa phương.

Mới đây nhất, Bamboo Airways gây chú ý khi cho biết, trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020, Hãng xúc tiến triển khai nhiều đường bay kết nối Đà Nẵng với các thành phố du lịch trọng điểm, bao gồm các đường bay: Đà Nẵng – Hải Phòng (bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 3/12), Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột (bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 6/12), Đà Nẵng – Pleiku (bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 7/12), Đà Nẵng – Đà Lạt (bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 2/1/2020), dự kiến mở thêm các đường bay Đà Nẵng – Vân Đồn, Đà Nẵng – Vinh.

Bamboo Airways xúc tiến triển khai nhiều đường bay kết nối Đà Nẵng với các thành phố du lịch trọng điểm trong và ngoài nước.

Trước đó, Hãng đã triển khai các đường bay Đà Nẵng – Hà Nội, Đà Nẵng – TP HCM, đường bay quốc tế Đà Nẵng – Seoul (Hàn Quốc), nhận được nhiều thiện cảm của hành khách trong và ngoài nước.

Giải thích việc mở mới nhiều đường bay đi/đến Đà Nẵng, đại diện Bamboo Airways cho biết Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng là một trong ba cảng hàng không quan trọng và lớn nhất cả nước. Với vai trò là cảng hàng không trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.

Hoạt động mở mới những đường bay kết nối Đà Nẵng với các địa phương khác sẽ giúp Hãng hoàn thiện mạng lưới đường bay nội địa, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Đồng thời việc phát triển mạng lưới đường bay nội địa sẽ góp phần giảm tải tại các sân bay có lưu lượng khách lớn, kích cầu du lịch trong nước, tạo ra nhiều cơ hội giao thương và phát triển kinh tế nội vùng, liên vùng.

Ưu đãi vé Tết Canh Tý 2020

Song song với hoạt động mở mới nhiều đường bay, Bamboo Airways cho biết Hãng đã mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Cụ thể, từ 09/01/2020 đến 08/02/2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Bamboo Airways dự kiến tiếp tục bổ sung 101.700 chỗ (tương ứng 299 chuyến bay) trên các đường bay nội địa.

Như vậy, kết hợp với lịch bay thường lệ đã triển khai mở bán, Bamboo Airways sẽ cung ứng dự kiến khoảng 1 triệu ghế cung ứng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cả nước giai đoạn tết Nguyên Đán.

Các nguồn lực dự bị được đồng loạt tăng cường, từ nhân lực như đội ngũ nhân viên, tiếp viên, tổ lái, đến vật lực như trang thiết bị, khí tài để tiếp tục giữ vững tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành.

Hiện nay, các đường bay nội địa của Bamboo Airways được khai thác bằng các dòng máy bay mới, hiện đại như A321neo, A320neo… với chất lượng dịch vụ trọn gói (bao gồm suất ăn chất lượng và hành lý ký gửi 20 – 30kg tùy hạng vé). Đặc biệt, Hãng đã bổ sung tàu bay thân rộng thế hệ mới Boeing B787-9 Dreamliner để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Bamboo Airways đang khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc (bao gồm Macao và Đài Loan). Về đội bay, dự kiến đến tháng 1/2010, Hãng sẽ mở rộng đội bay lên 30 chiếc bao gồm các mẫu máy bay hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus A321neo...

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã vận chuyển gần 3 triệu lượt hành khách, thực hiện gần 20.000 chuyến bay bay an toàn tuyệt đối với tỷ lệ đúng giờ 94%, cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trong vong 11 tháng đầu năm 2019.