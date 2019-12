Đại tiệc âm nhạc Chào năm mới 2020

20h tối nay (31-12), tại Quảng trường Lam Sơn, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với nhà tài trợ Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức chương trình đại nhạc hội chào năm mới 2020.

Nhằm tri ân tới những khách hàng thân thiết đã luôn tin dùng và yêu mến các sản phẩm Bia Hà Nội trong suốt nhiều năm, Đại nhạc hội Chào năm mới 2020 do HABECO tổ chức sẽ đưa công chúng đi qua từng cung bậc cảm xúc trước thềm năm mới: Tự hào về hành trình đã đi qua, Đổi mới & Bứt phá cho chặng đường sắp tới và cùng nhau Kết nối để tạo nên sức bật thành công.

Chương trình được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành thu hút đông đảo người dân tham dự.

Chương trình với sự góp mặt của những nghệ sỹ hàng đầu.

Với sự góp mặt của dàn nghệ sỹ hàng đầu như: Ưng Hoàng Phúc, Chi Dân, Trịnh Thăng Bình, Chi Pu, Lou Hoàng, Only C, Thiều Bảo Trâm, DJ KS… chuỗi sự kiện Chào năm mới 2020 – Vị bia làm nên sắc Tết sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động và bùng nổ cho người dân, hâm nóng bầu không khí lạnh giá của mùa đông để mọi người cùng xích lại gần nhau và đón một năm mới tràn đầy hi vọng.

Tại Thanh Hóa, Đại tiệc âm nhạc Chào năm mới 2020 – Vị bia làm nên sắc Tết cùng Bia Hà Nội được tổ chức vào 20 giờ, thứ 3, ngày 31-12 tại Quảng Trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đúng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Đây sẽ là một trong những sự lựa chọn lý tưởng của người dân Thanh Hóađể chào đón năm mới 2020

Lưu ý: - Sự kiện dành cho các khán giả trên 18 tuổi. - Để niềm vui đón chào năm mới thêm trọn vẹn, BTC khuyến cáo các khán giả của chương trình không lạm dụng rượu bia, đã uống rượu bia thì không lái xe. - Không sử dụng pháo sáng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

NL