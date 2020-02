3 ngày khám phá trọn vẹn vẻ đẹp “rừng cao – biển sâu” xứ Nghệ

Nằm ở miền Trung Việt Nam, Nghệ An ngày càng thu hút giới trẻ với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều loại hình du lịch đa dạng. Dưới đây là lịch trình hoàn hảo giúp bạn có thể khám phá hết miền quê tươi đẹp này trong 3 ngày.

Vườn quốc gia Pù Mát được thành lập vào năm 2002, có diện tích tự nhiên 194.000 ha, trong đó vùng bảo tồn 94.000 ha và vùng đệm 100.000ha. Riêng đỉnh Pù Mát cao 1.841m được xem như chủ sơn cả vùng.

Ngày 1: Con Cuông – Vườn quốc gia Pù Mát

Cách TP. Vinh khoảng hơn 100km, Con Cuông được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan hùng vĩ cùng nền văn hóa các dân tộc bản địa đặc sắc. Nơi đây có những địa điểm mang vẻ đẹp nguyên sơ như thác Khe Kèm, khe Nước Mọc, đập Phà Lài, du thuyền Sông Giăng hay khám phá rừng nguyên sinh với hệ thống động - thực vật phong phú của Vườn Quốc gia Pù Mát.

Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của muôn vàn cỏ cây, hoa lá. Từ những cây cổ thụ có tuổi thọ hàng ngàn năm, cho đến những loại cây cỏ, rêu, địa y và các loại dây leo, cùng nhiều loài thú quý hiếm.

Nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, Thác Khe Kèm đổ xuống từ độ cao hơn 500m, độ dốc khoảng 800m. Nước từ trên cao đổ mạnh xuống qua ba bậc, tung bọt trắng xóa. Mùa hè, nhiệt độ tại khu vực thác khoảng 20 độ C, mang lại không khí trong lành, mát rượi…

Ngày 2: Du lịch cộng đồng - Rừng săng lẻ

Sau khi tham quan Vườn Quốc gia Pù Mát, du khách có thể lựa chọn loại hình du lịch cộng đồng, tham quan những di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như: Khu di tích nhà cụ Vi Văn Khang, hang Ốc, bia Ma Nhai, đi thăm làng nghề dệt thổ cẩm, nghề nấu rượu cần, rượu men lá và trải nghiệm cuộc sống thường nhật với đồng bào Thái bản địa.

Đặc sản của người Thái ở Con Cuông, Nghệ An.

Kết thúc hành trình ở Con Cuông, du khách có thể tiếp tục khám phá khu rừng đặc dụng Tương Dương - rừng săng lẻ cổ thụ “độc nhất” vô nhị ở miền Tây xứ Nghệ. Đây là cánh rừng nguyên sinh có tuổi đời hàng trăm năm. Khu rừng có diện tịch 240ha với nhiều quần thể cây săng lẻ.

Săng lẻ có thân cây thẳng đứng, cao khoảng 35m, đường kính từ 30-70cm. Vỏ cây màu vàng nhạt, có vảy trắng. Lá mũi mác dài khoảng 8cm. Cây mọc san sát tỏa tán lá xanh mát vào mùa hè.

Ngoài vai trò là một “cỗ máy điều hòa” khí hậu, rừng đặc dụng săng lẻ Tương Dương còn giúp ngăn chặn những cơn lũ vào mùa mưa lớn.

Ngày 3: Biển Cửa Lò - Đảo Lan Châu

Ngày thứ 3 của chuyến đi là thời gian lý tưởng để tận hưởng sự mát lành của biển Cửa Lò - một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam, cách thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 17km về phía Đông. Với bãi biển dài, những dải cát trắng mịn màng, phong cảnh đẹp, Cửa Lò đang trở thành điểm đến của những du khách trong và ngoài nước.

Biển Cửa Lò, Nghệ An thu hút khách du lịch.

Nằm sát bờ biển Cửa Lò, đảo Lan Châu sở hữu cảnh sắc tuyệt vời với hình dáng một chú cóc khổng lồ đang vươn mình ra khơi.

Đảo Lan Châu mang vẻ đẹp hang hoang sơ, cảnh sắc thiên nhiên bình yên, thư thái. Làn nước biển xanh trong, bãi cát trắng mịn màng sẽ giúp bạn có những giây phút thư giãn, tham gia các hoạt động thú vị như bắt tôm cá… Chắc chắn bạn cũng không thể bỏ lỡ những món hải sản đặc sắc nơi đây như mực nhảy Cửa Lò, cá giò, mắm ruốc...

