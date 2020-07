Nghiêm trị hành vi phá hoại an ninh chính trị trước thềm Đại hội Đảng

Theo qui luật, càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đảng các cấp, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và loại tội phạm nhất là các hành vi phá hoại an ninh chính trị càng trở nên ráo riết và tinh vi hơn....

Hỏi cung đối tượng Phạm Văn Ân.

Theo số liệu thống kê: Chỉ tính từ đầu tháng 7/2020 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 8 đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo các địa phương, thậm chí là gài bẫy, gây áp lực nhằm tống tiền.

Đây là những hành vi nguy hiểm, đáng lên án, cần phải nghiêm trị trước pháp luật nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị ổn định và củng cố thêm niềm tin của người dân vào đội ngũ cán bộ, không để dư luận rơi vào bẫy của các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Điển hình, giữa tháng 5/2020, giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1979, trú tại thành phố Hà Nội lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phòng làm việc của 2 vị lãnh đạo này, Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video lại. Đoạn clip này nhanh chóng trở thành công cụ để Hưng cùng đồng bọn uy hiếp, yêu cầu các đối tượng phải bỏ ra khoản tiền 25 tỷ đồng để mua lại sự im lặng. Đoạn clip còn được tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của các lãnh đạo này.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ cấp ủy, chính quyền và bản thân 2 đồng chí lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ.

Trong quá trình đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định: chủ mưu trong vụ việc này là đối tượng Lê Xuân Hoàng, sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan gồm: Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Quốc Hưng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đây là vụ việc hết sức phức tạp. Cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là đối tượng Lê Xuân Hoàng - Một đối tượng đã từng có thời gian làm việc trong một cơ quan bảo vệ pháp luật tại Thành phố Hà Nội.

Bị kỷ luật, ra khỏi ngành, Hoàng đã cầm đầu một ổ nhóm chuyên đi cưỡng đoạt tài sản. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, Hoàng đã lên kịch bản chi tiết, phân vai cho từng đối tượng trong ổ nhóm, trong đó 2 đối tượng Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài là các phóng viên của một cơ quan báo chí. Các đối tượng trong ổ nhóm này không biết nhau, nhiệm vụ được Hoàng phân công đến đâu, giai đoạn nào là dừng ở đó nên quá trình điều tra, đấu tranh hết sức khó khăn.

Trước đó, ngày 10/7/2020, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1974 ở huyện Đông Sơn về hành vi sử dụng tài khoản facebook mang tên ‘Thanh Hoa Sai Gon” (Thanh Hóa Sài Gòn) và “Hai Phan” (Hải Phan) đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ danh dự các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Ngày 21/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Lê Hùng Mạnh (SN 1947), thường trú tại thôn Tinh Anh, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, ngày 01/6/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa nhận được tố giác tội phạm của bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa với nội dung: Khoảng từ năm 2018 đến nay, bà Mười bị một số đối tượng thường xuyên viết đơn thư nặc danh, tố cáo nhiều nội dung sai sự thật, viết bài trên các trang báo điện tử thiếu căn cứ nhằm hạ thấp uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của bà, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ của địa phương. Gần đây nhất, ngày 22/5/2020, các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc Huyện ủy Thạch Thành cùng nhận được đơn thư nặc danh với nội dung giống nhau, tố cáo bà Bùi Thị Mười có các vi phạm về đạo đức, lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ và tham ô tài sản. Mặc dù là đơn thư nặc danh không đủ điều kiện để được thụ lý giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trước tình hình một số cơ quan báo chí nêu và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trước thềm Đại hội Đảng, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ. Kết quả xác minh xác định bà Bùi Thị Mười không có những vi phạm như báo chí và đơn thư tố cáo nặc danh phản ánh.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bà Mười, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Thành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ và xác định: Lê Hùng Mạnh chính là đối tượng viết đơn thư tố cáo nặc danh, với nội dung sai sự thật trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Lê Hùng Mạnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ: 6 tờ giấy A4 có nội dung “Đơn tố cáo khẩn cấp” đề ngày 15/5/2020; 2 tờ giấy A4 có nội dung “Đơn tố cáo bà Bùi Thị Mười – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” đề ngày 10/01/2020; 1 máy tính xách tay trên màn hình chính có file word “Đơn tố cáo 2.docx”.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Lê Hùng Mạnh khai nhận: Hiện tại Lê Hùng Mạnh không còn hoạt động báo chí, nhưng thỉnh thoảng có viết bài cộng tác cho một số tờ báo điện tử. Với cái “mác” đó, Lê Hùng Mạnh thường liên hệ để lấy thông tin viết bài phản ánh.

Trong quá trình đó, Mạnh có mâu thuẫn cá nhân với bà Mười vì cho rằng bà Mười không tôn trọng và nói xấu mình nên nảy sinh ý định viết đơn thư nặc danh, với nội dung sai sự thật để gửi đến nhiều nơi. Mục đích chính của đối tượng này nhằm hạ uy tín, danh dự để bà Mười không trúng cử vào Ban chấp hành Huyện ủy Thạch Thành trong kỳ Đại hội Đảng bộ huyện tới đây.

Để che đậy hành vi của mình, sau khi soạn thảo, in ấn và đóng phong bì, dán tem thư nặc danh, Lê Hùng Mạnh gọi taxi chở đến các Bưu cục ở Hà Trung, Bỉm Sơn, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa và nhờ lái xe taxi gửi đơn nặc danh trên đến UBND các xã, thị trấn và các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Thạch Thành. Bản thân Lê Hùng Mạnh đã trực tiếp biên soạn, gửi tài liệu cung cấp thông tin cho một đối tượng đang làm cho một tờ báo điện tử viết bài và đăng tải trên tờ báo này.

Có thể thấy, không chỉ dừng lại ở việc lợi dụng mạng xã hội, hiện nay, nhiều đối tượng núp dưới cái bóng của tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhân danh phóng viên, nhà báo thản nhiên đăng tải, lan truyền các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu cán bộ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước để phục vụ cho lợi ích và mục đích cá nhân, làm ảnh hưởng đến đội ngũ những người làm báo chân chính, gây nguy hại đến tình hình an ninh chính trị nội bộ. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, khi mà công tác quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự trở thành khâu quyết định đến sự thành công của Đại hội và có tác động cực kỳ sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Hạ thấp uy tín người khác bằng những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phương hại đến lợi ích của cả quốc gia, dân tộc.

Đại tá Dương Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng, thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu, kiên quyết đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng để bôi lem, nói xấu, xuyên tạc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời tập trung lập chuyên án đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tăng cường cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, xử lý ngay các tình huống phức tạp nảy sinh.

Cánh cửa trại giam đã mở ra để trừng trị những kẻ chỉ vì lợi ích cá nhân mà bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, hạ thấp danh dự của 1 cá nhân hay cả 1 tập thể.

Điều này là minh chứng cho thấy, sự thật sẽ không thể bị bóp méo, điều giả dối sẽ bị vạch trần và nghiêm trị trước pháp luật.

Tuy nhiên, để xây dựng cho cộng đồng một liều “vắc – xin” hữu hiệu để chống tin giả, tin thất thiệt lan truyền, bản thân mỗi cán bộ, mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần kỷ cương, gương mẫu, bởi “cây ngay sẽ không bao giờ sợ chết đứng”./.

P.V