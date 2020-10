Ngăn chặn việc lợi dụng mạng xã hội kích động biểu tình, đình công

Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang đến gần. Đây là thời điểm các thế lực thù địch có thể sẽ lợi dụng thủ đoạn đăng tải, phát tán trên các trang web phản động, các trang mạng xã hội để lôi kéo, kích động công nhân biểu tình, đình công, phá rối an ninh - trật tự.

Đội An ninh Công an huyện Hoằng Hóa rà soát các đối tượng trên mạng Internet

Tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng; cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước… là những nội dung quan trọng mà lực lượng Công an phối hợp với tổ chức Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đang tăng cường tuyên truyền cho công nhân lao động trong việc sử dụng mạng xã hội.

Chị Lê Thị Tâm - Công nhân Công ty CP Sản xuất thương mại và Đầu tư Việt Thanh cho biết: "Chúng tôi được cơ quan Công an và Công đoàn công ty tuyên truyền, nhắc nhở nên vào các trang mạng chính thống để tiếp nhận thông tin; không tin theo thông tin sai sự thật. Tôi cũng về tuyên truyền cho người thân biết để thực hiện".

Để đảm bảo ổn định tình hình ngay tại cơ sở, nhất là trong thời điểm sắp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để nắm chắc diễn biến tư tưởng, hoạt động của người lao động. Cùng với đó tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tố giác tội phạm, không tham gia đình công, tập trung đông người trái pháp luật.

Đồng thời quản lý chặt chẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phát hiện việc đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội cũng như việc lợi dụng mạng xã hội để kích động công nhân lao động gây rối an ninh - trật tự; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động để kịp thời giải quyết, không để xảy ra mâu thuẫn, bức xúc trong công nhân lao động.

Ông Đoàn Khắc Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên TCE Jeans khẳng định: "Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh - trật tự, chúng tôi cung cấp kịp thời tất cả thông tin cho Công an, Liên đoàn Lao động khi có yêu cầu".

Từ năm 2017 đến nay lực lượng Công an Thanh Hoá đã phát hiện 64 vụ việc có dấu hiệu chuẩn bị đình công; phát hiện nhiều công nhân tại một số doanh nghiệp lợi dụng việc Quốc hội dự kiến thông qua dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã chia sẻ trên mạng xã hội kêu gọi tổng biểu tình. Các trường hợp này đều đã được ngăn chặn kịp thời và có biện pháp xử lý nghiêm.

Thiếu tá Lê Trọng Thuần - Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Hoằng Hoá cho biết: Công an huyện thực hiện quy trình rà soát trên không gian mạng, khi phát hiện đối tượng sẽ kịp thời gọi hỏi, đấu tranh và yêu cầu bóc gỡ, xoá các bài viết sau khi xử lý hành chính. Nếu các đối tượng vẫn cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý hình sự.

Các cơ quan chức năng nhận định các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng những sở hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý lao động để tác động, lôi kéo, kích động người lao động biểu tình, đình công.

Mạng Internet chính là công cụ đắc lực mà các đối tượng sử dụng để thực hiện mưu đồ của mình. Mỗi công nhân lao động cần hết sức tỉnh táo trong việc lựa chọn và tiếp nhận thông tin, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước từ đó yên tâm lao động sản xuất, tránh bị rơi vào bẫy của các thế lực thù địch, phản động.

Thái Thanh