Dập tắt những tin đồn ác ý - đừng vì “con sâu” mà “làm rầu nồi canh”

Thời gian gần đây, trên internet, mạng xã hội xuất hiện khá nhiều trang mạng, các chia sẻ, bình luận với đủ các thể loại đề cập đến vấn đề cán bộ, lãnh đạo vi phạm bị xử lý kỷ luật; suy thoái đạo đức, lối sống khi trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ việc như: Phó Chủ tịch UBND một huyện bị bắt khi đang “đánh phỏm” tại trụ sở làm việc; bí thư một huyện đoàn vi phạm hôn nhân một vợ, một chồng... Chưa bàn đến tính chất, nội dung của các vụ việc, nhưng cái cách tiếp cận, nhìn nhận vấn đề của một số trang mạng xã hội rõ ràng là đang “có vấn đề”. Bởi dường như họ muốn dẫn dắt, hướng dư luận theo cách nghĩ của họ, khiến dư luận nhìn nhận các vụ việc một cách méo mó, đầy nghi ngờ và bi quan.

Tập huấn kỹ năng nhận diện, phòng chống thông tin xấu độc trên interrnet và mạng xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin là cơ hội để truyền thông lan tỏa, đó là một trong những điều kiện để mở rộng dân chủ. Thế nhưng, không ít tổ chức, cá nhân đã lợi dụng vấn đề này để tung tin thất thiệt, bịa đặt các tình tiết về các vụ việc, vụ án hòng “câu view”, “câu like”, hướng lái dư luận và mục đích cụ thể, thực dụng hơn cả là kiếm tiền từ trên mạng. Chẳng hạn khi mở các trang mạng xã hội, người dùng sẽ thấy xuất hiện dày đặc các chia sẻ, bình luận về việc Thanh Hóa bắt hàng loạt cán bộ, lãnh đạo đánh “phỏm”, trong số đó có nhiều bình luận, chia sẻ với những thông tin kiểu dựng chuyện, bịa chuyện, trộn lẫn thật với giả khiến cho người đọc/xem như lạc vào “mê cung thông tin”, không thể phân biệt được đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai, như: Cán bộ, lãnh đạo Thanh Hóa kiếm tiền bằng nghề tay trái; từ những cán bộ, lãnh đạo suy thoái sẽ thấy bộ máy cán bộ, lãnh đạo của đất nước... Cũng có những chia sẻ, bình luận lợi dụng các tình tiết của vụ việc để bôi nhọ, nói xấu người này, chĩa mũi dùi vào người khác. Nghe các câu, từ bình luận trên các trang mạng, những người ít thông tin cứ ngỡ những “anh hùng bàn phím” có những “nguồn thông tin đáng tin cậy” như họ nói. Nhưng thực ra họ hầu hết chỉ là những kẻ lừa bịp về truyền thông trên mạng xã hội. Tất cả thông tin mà họ đăng tải hay chia sẻ, bình luận đều do cóp nhặt trên mạng, kết hợp với sự bình luận bạt mạng, vô căn cứ, hoàn toàn theo ý chủ quan. Thậm chí một số vụ việc còn trong quá trình điều tra, xác minh, nhưng họ vẫn sẵn sàng bịa thêm các chi tiết, nhân vật, hòng làm cho vụ việc, vụ án thêm ly kỳ, mục đích cuối cùng là để trang của mình có nhiều người quan tâm, theo dõi. Điều tai hại là sự bịa đặt này được phát đi phát lại, kiểu “mưa dầm thấm lâu”, khiến cho người xem chuyển từ phân vân đến nghi ngờ, rồi tin tưởng vào những điều không có thật. Đó cũng chính là điều mà thế lực thù địch và những kẻ giả mạo thông tin mong muốn, bởi họ sẽ đạt được mục đích, vừa thực hiện được âm mưu xuyên tạc cán bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời lấy được tiền của nhà mạng nhờ vào những trang, những sản phẩm có nhiều người theo dõi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều kẻ đã bất chấp đạo đức và luật pháp để bịa đặt thông tin hòng trục lợi, kiếm tiền từ sự tò mò, thiếu tỉnh táo của cộng đồng mạng.

Sự việc cán bộ vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, bị khai trừ ra khỏi Đảng, một số trường hợp đã bị khởi tố theo quy định pháp luật. Cùng với đó, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản gửi các cấp chính quyền yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong văn bản gửi các cấp ủy đảng, Tỉnh ủy yêu cầu phải chấn chỉnh ngay kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý cán bộ, tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo các bộ phận chức năng phát hiện điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu cán bộ, kích động, gây rối... tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, số chống đối trong nước. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh mạng. Cơ quan an ninh điều tra các cấp đã kịp thời khởi tố, điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng vi phạm, qua đó góp phần răn đe các đối tượng khác.

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, nhất là thời điểm trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trước những âm mưu kích động, chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Không chia sẻ, bình luận, lan truyền những thông tin xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội. Đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục có các biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn các trường hợp phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc và vi phạm các quy định của Nhà nước về an ninh thông tin mạng.

Bài và ảnh: Lê Phượng