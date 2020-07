Cần tỉnh táo nhận diện thông tin bịa đặt, sai sự thật

Thời gian gần đây, hàng loạt các cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội, thậm chí trên cả một số báo điện tử nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, hạ uy tín của cán bộ, lãnh đạo các địa phương, gây mất an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đã bị lực chức năng điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, trước thềm Đại hội Đảng, tình trạng này có biểu hiện diễn biến phức tạp hơn, đòi hỏi người dân cần tỉnh táo nhận diện thông tin bịa đặt, sai sự thật, tránh rơi vào bẫy của các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Từ năm 2018 đến nay, bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Thành bị một số đối tượng thường xuyên viết đơn thư nặc danh, tố cáo nhiều nội dung sai sự thật, viết bài trên các trang báo điện tử, gửi đơn nặc danh đến nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành tố cáo bà có hành vi vi phạm đạo đức, lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ và tham ô tài sản nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của bà, gây ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ của địa phương.

Những thông tin này đã được Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ và kết luận là sai sự thật, bà Mười không có những vi phạm như báo chí và đơn thư nặc danh phản ánh.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bà Mười, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Thành điều tra làm rõ và bắt giữ Lê Hùng Mạnh (SN 1947), thường trú tại thôn Tinh Anh, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc là đối tượng viết và gửi những đơn thư nặc danh trên.

Ngày 20-7-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hùng Mạnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Lê Hùng Mạnh khai nhận: Hiện tại tuy không còn hoạt động báo chí, nhưng thỉnh thoảng có viết bài cộng tác cho một số tờ báo điện tử. Trong quá trình đó, Mạnh có mâu thuẫn cá nhân với bà Mười nên đã viết đơn nặc danh với nội dung sai sự thật gửi đến nhiều nơi để bôi nhọ, hạ uy tín của bà.

Vụ việc trên chỉ là một trong số nhiều vụ việc đã được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý. Vì mục đích cá nhân, nhiều đối tượng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để đăng tải các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các địa phương.

Điều đáng buồn, một số đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện các hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng khi những thông tin sai sự thật này được phát ngôn từ chính những người tự xưng là nhà báo lại có sức lan truyền mạnh mẽ, dễ dàng tác động đến cộng đồng mạng, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hành vi này rất đáng lên án và cần phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, việc đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các hành vi vi phạm trên có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn công tác nhân sự, bảo vệ sự thành công của Đại hội Đảng.

Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu với mỗi người cần tỉnh táo nhận diện thông tin bịa đặt, sai sự thật, sàng lọc kỹ thông tin trước khi tiếp nhận, không chia sẻ, bình luận, lan truyền những thông bịa đặt, xuyên tạc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng trên các trang mạng xã hội.

