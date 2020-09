Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa

Căn cứ Công văn số 12671/UBND-THKH ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa; Phương án số 543/PA-UBND ngày 24/9/2020 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa, UBND huyện Thiệu Hoá thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

- Số lượng: 30 người (ba mươi người).

- Vị trí việc làm:

+ Giáo viên mầm non: 26 người (hai mươi sáu người);

+ Nhân viên hành chính kiêm Kế toán trường Tiểu học: 4 người (bốn người).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên mầm non thuộc UBND huyện Thiệu Hóa phải đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó yêu cầu về vị trí việc làm như sau:

a) Đối với giáo viên mầm non:

Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trong đó, về trình độ chuyên môn: yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

b) Đối với nhân viên hành chính kiêm Kế toán:

Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014. Trong đó, về trình độ chuyên môn: yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

3. Thời gian đăng ký dự tuyển

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 01/10/2020

Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Địa điểm: Tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa (Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Lệ phí xét tuyển: Tạm thu 500.000 đồng/người dự tuyển.

4. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 12671/UBND-THKH ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thiệu Hóa./.