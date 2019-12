(Baothanhhoa.vn) - Chồng, cha, ông chúng tôi là ông ĐÀO XUÂN LUẬN , sinh năm 1941; trú tại BT 50, mặt bằng 2122, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, do lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được con, cháu, anh, em nội, ngoại và các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 0 giờ 15 phút ngày 18/12/2019 (tức ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 79 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng. An táng tại nghĩa trang quê nhà.

{publishtime} {title} {lead} {title} LỜI CẢM ƠN Chồng, cha, ông chúng tôi là ông ĐÀO XUÂN LUẬN, sinh năm 1941; trú tại BT 50, mặt bằng 2122, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, do lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được con, cháu, anh, em nội, ngoại và các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 0 giờ 15 phút ngày 18/12/2019 (tức ngày 23 tháng 11 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 79 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng. An táng tại nghĩa trang quê nhà. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh; các cơ quan, đơn vị của huyện Hà Trung; các đoàn đại biểu, các tổ chức, cá nhân; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và bà con nhân dân xã Bắc Lương - huyện Thọ Xuân, phố Đồng Lễ - phường Đông Hải, phố Đào Duy Anh - phường Đông Thọ, phố Lê Thạch, phố Hàn Mặc Tử - phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa; các gia đình thông gia, bà con thân thuộc, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, đặt vòng hoa, gửi lời chia buồn, dự lễ truy điệu và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn Ban tang lễ Tổ dân phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa; Ban tang lễ Công ty Tâm Đức; Chi nhánh Phúc Lạc Viên- Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn.! Thay mặt gia đình Bà quả phụ: Lê Thị Tĩnh Trưởng nam: Đào Xuân Yên