Mãn nhãn với 15 trang phục thảm đỏ Oscar ấn tượng nhất mọi thời đại

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức sẽ diễn ra tại Los Angeles, California, với sự quy tụ của đông đảo nghệ sỹ đến tham dự nhằm tôn vinh những cá nhân và sản phẩm điện ảnh xuất sắc nhất trong năm 2019.

Sự xuất hiện lộng lẫy của các đại minh tinh màn ảnh trong những bộ trang phục thảm đỏ hút mắt là điều công chúng và cánh báo giới luôn quan tâm.

Trước khi chứng kiến sự “đổ bộ” ngoạn mục của những bộ cánh hào nhoáng trong mùa giải Oscar 2020 sắp tới, bạn hãy cùng nhìn lại top 15 trang phục thảm đỏ được yêu thích nhất mọi thời đại tại Oscar!/.

Nữ diễn viên Grace Kelly mang về chiếc tượng vàng danh giá cho vai diễn trong bộ phim ""The Country Girl"". Đến với buổi lễ, cô chọn chiếc đầm satin xanh pastel do Edith Head thiết kế. Chủ nhân của tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim ""Shakespeare in Love"" - Gwyneth Paltrow chọn chiếc đầm hai dây màu hồng pastel gợi cảm từ nhà mốt Ralph Lauren và phối cùng choker kim cương từ Harry Winston. Được biết món trang sức này là món quà cô nhận được từ người cha quá cố của mình. Chọn thiết kế đầm dáng dài hở lưng, màu đen quyến rũ với các chuỗi dây bằng vàng từ nhà mốt Jean Paul Gaultier đứng trước ống kính báo giới tại thảm đỏ Oscar 2000, nữ diễn viên Cate Blanchett chiếm trọn mọi góc máy quay và tỏa sáng trong trang phục thảm đỏ ấn tượng của mình. Trong thiết kế váy dáng trụ được thiết kế với phần đuôi váy bằng vải sheer và các đường kẻ sọc trắng làm điểm nhấn từ Valentino, nữ diễn viên Julia Roberts mang về cho sự nghiệp giải thưởng Oscar 2001 danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Mang hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ và gợi cảm đến thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2002, Halle Berry xứng đáng góp mặt trong top những ngôi sao mặc đẹp nhất thảm đỏ mọi thời đại với chiếc đầm ren từ Elie Saab. Charlize Theron gợi cảm trong thiết kế đầm đính sequin lấp lánh từ thương hiệu Gucci, tỏa sáng tại Oscar 2004. Chọn thiết kế đầm đuôi cá màu xanh sapphire với phần cut-out táo bạo ở lưng của Guy Laroche, nữ diễn viên Hilary Swank khoe trọn những đường cong đẹp nhất trên cơ thể khi nhận tượng vàng Oscar năm 2005. Chiếc đầm màu vàng nghệ của Vera Wang do nữ diễn viên Michelle Williams mặc đến thảm đỏ lễ trao giải Oscar 2006 cũng có tên trong danh sách những trang phục thảm đỏ đẹp nhất lịch sử Oscar. Nhắc đến những bộ cánh làm nên lịch sử Oscar mọi thời đại không thể nào bỏ qua mẫu đầm màu đỏ tươi của Balenciaga do Nicole Kidman mặc đến Oscar 2007. Điểm nhấn chính của món đồ này là phần cổ áo được thiết kế với chiếc nơ vừa nữ tính, vừa gợi cảm. Đến với lễ trao giải Oscar 2010, Zoe Saldana mặc thiết kế đầm couture của Givenchy được xử lý màu ombre hết mực tinh tế. Nữ diễn viên Amanda Seyfried thanh lịch khi diện mẫu đầm thêu hoa thủ công tinh tế từ thương hiệu Alexander McQueen tại Oscar 2012. Angelina Jolie khoe chân dài ""miên man"" trong mẫu đầm bustier nhung xẻ cao từ Versace tại Oscar 2012. Lupita Nyong"o hóa thân thành ""Nàng lọ lem"" trên thảm đỏ Oscar 2014 với thiết kế đầm chân xòe, xẻ sâu của thương hiệu Prada. Nữ diễn viên Emma Stone thu hút mọi ống kính máy ảnh khi xuất hiện với mẫu đầm màu xanh olive được đính sequin rực rỡ của Elie Saab tại Oscar 2015. Tại lễ trao giải Oscar 2016, giọng ca ""Born This Way"" xuất hiện ton-sur-ton trắng thanh thoát trong bộ trang phục được thiết kế bởi Brandon Maxwell.

(Đẹp/Vietnam+)