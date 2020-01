Xuân mới, tâm thế mới: Tự tin hơn,mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn

Thanh Hóa đang chuẩn bị kết thúc năm 2019 với rất nhiều thành công và thắng lợi; bước sang năm mới 2020 và đón Xuân Canh Tý với một tâm thế mới: Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn” - phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chia sẻ những cảm xúc và nhận định khi nhìn lại kết quả một năm đầy nỗ lực và thành công của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh.

Thanh Hóa vững bước vào năm 2020 với nền tảng vững chắc và khát vọng thịnh vượng.

Thanh Hóa khép lại năm 2019 bằng niềm vui nối tiếp niềm vui. Vùng đất “địa linh, nhân kiệt” vừa kỷ niệm sự kiện tròn 990 năm tuổi, đón xuân mới Canh Tý 2020 với đầy ắp niềm tin, kỳ vọng và những dự cảm tốt lành. Vượt qua những khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề, năm 2019 – tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh tiếp tục chinh phục mốc mới. Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra là 20%, nhưng con số 17,15% là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và vượt xa tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Với đà tăng trưởng này, dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015-2020 của Thanh Hóa sẽ vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Năm 2019 - năm thứ 4 tăng tốc, bứt phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng của tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của năm và tăng cao so với cùng kỳ, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2015 - 2020. Đến nay, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020 như tổng giá trị xuất khẩu, tổng huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch...

Để đạt được những thành tựu quan trọng đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tiếp tục coi trọng đổi mới tư duy, phương pháp quản lý, điều hành, phương thức hoạt động, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Coi trọng đối thoại, giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vấn đề người dân bức xúc, các vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên để tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng yếu, tạo nên chuyển biến mạnh mẽ.

4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tập trung cho 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá, đến nay nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Thanh Hóa nổi lên vẫn là gam màu tươi sáng với nhiều thành tựu quan trọng đạt được toàn diện trên các lĩnh vực. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Tỉnh đã tập trung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, Khu nông nghiệp công nghệ cao thị trấn Thống Nhất (Thọ Xuân) và vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao dọc tuyến đường Hồ Chí Minh; xây dựng cơ chế thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất coi đây là động lực mới để phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Đến hết năm 2019, có 6 đơn vị cấp huyện, 341 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ước đạt 59,5% - vượt mục tiêu đến năm 2020. Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào hoạt động các dự án quy mô lớn có tác động lan tỏa, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của tỉnh như: Xi măng Long Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Liên hợp luyện cán thép Nghi Sơn... Tạo sức bật, đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế phải kể đến Khu Kinh tế Nghi Sơn với điểm nhấn Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đến nay Khu Kinh tế Nghi Sơn đã cơ bản trở thành khu đô thị công nghiệp mang vóc dáng hiện đại với hạ tầng, lọc hóa dầu, dịch vụ cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao..., tạo nên động lực thúc đẩy kinh tế cho cả vùng Bắc Trung bộ. Từ khi đi vào hoạt động, tính đến tháng 11-2019, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đóng góp hơn 11,66 nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, giữ vai trò động lực trong thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa và góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông, du lịch trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: Khu hàng không dân dụng Cảng Hàng không Thọ Xuân, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (giai đoạn 1), Đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 1), đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa (km 6 – km 14), đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, khởi công các dự án lớn như tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, Cảng containner Long Sơn... Đây là tiền đề quan trọng tạo nên sự bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch và vận tải hàng không. Năm 2016, du lịch tỉnh đón 6,3 triệu lượt khách, đến năm 2019 ước đón 9,65 triệu lượt khách (trong đó có 300.000 lượt khách quốc tế, tăng 30,3%). Sau gần 7 năm đi vào khai thác, tổng số hành khách thông qua Cảng Hàng không Thọ Xuân đạt 4,5 triệu lượt...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhiều chính sách mới được ban hành, bổ sung đã cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, nhằm thu hút, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Nhiều năm liên tiếp, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao của Thanh Hóa đứng trong top đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác an ninh - quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế được thực hiện nghiêm túc, là một trong số các tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Trên cơ sở tham vấn của Công ty Tư vấn BCG (Hoa Kỳ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thống nhất lựa chọn 5 trụ cột thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng trong tầm nhìn chiến lược của tỉnh, đó là: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; y tế và phát triển hạ tầng, đô thị. Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết về Thanh Hóa.

Thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu là cơ bản thì vẫn còn những hạn chế, yếu kém kéo dài chậm được khắc phục và có những hạn chế, yếu kém mới phát sinh đã và đang ảnh hưởng tới sự phát triển đi lên của tỉnh đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục cụ thể. Tuy nhiên, những thành quả đạt được trong 4 năm qua là nền tảng, là động lực quan trọng để Thanh Hóa bước vào năm 2020 với tâm thế mới: Tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn.

Năm 2020 – năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa... Đây là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020 đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, phấn đấu rất cao để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới, xây dựng đường hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Thanh Hóa đang đứng trước những vận hội to lớn để tăng tốc, bứt phá, vươn tới hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng và yếu tố then chốt để tạo nên những thành công mới đó chính là phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân ta, khơi mở được mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo cho sự phát triển. Đất nước đang hân hoan đón mùa xuân mới. Khí xuân đang về rộn rã trên mọi nẻo đường quê hương. Những thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh trong năm 2019 và 4 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp là nguồn động viên to lớn, là hành trang vững chắc để Thanh Hóa bước vào xuân mới, thời kỳ mới tràn đầy niềm tin và kỳ vọng, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn, hiệu quả, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ đã căn dặn.

Bài và ảnh: Hồng Hạnh