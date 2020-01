Xây dựng chương trình công tác của MTTQ các cấp với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn

Sáng 6-1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3 (khóa XIV) tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Năm 2019 với tinh thần thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, công tác Mặt trận được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. MTTQ các cấp đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác triển khai và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp thành công tốt đẹp, được đánh giá cao. Sau Đại hội đã nhanh chóng tổ chức triển khai Nghị quyết với những cách làm mới, hiệu quả. MTTQ các cấp đã chủ động, kịp thời phát động và triển khai các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm, đã vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo 3 cấp đạt hơn 14,2 tỷ đồng, làm mới 505 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 147 nhà; hoạt động an sinh xã hội hơn 39 tỷ đồng, làm mới 197 nhà; xây dựng, sửa chữa trường mầm non, trung tâm y tế, công trình phúc lợi trị giá trên 24,9 tỷ đồng. MTTQ tỉnh đã chủ trì xây dựng được nhiều mô hình, như: “Khu dân cư (KDC) ứng xử văn minh du lịch”, “KDC an toàn về an ninh trật tự”, “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”, “Mô hình tự quản KDC “3 không”. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã giúp đỡ 55 xã, 87 KDC làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2020. Theo đó, MTTQ tỉnh đề ra 10 trọng tâm công tác mặt trận và 5 chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những kết quả công tác mặt trận và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vì vậy, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, huy động sức phấn đấu của mỗi người dân, các nguồn lực to lớn trong xã hội, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Chú trọng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên nhiều phương diện, nhất là tham gia cùng với cấp ủy Đảng chuẩn bị tốt các nội dung văn kiện, giới thiệu nhân sự cho cấp ủy và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, MTTQ cần tập trung tham mưu cho các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho 5 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân để dự báo và tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động; chú trọng xây dựng tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh; thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương, thống nhất để 2 vị thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương cử bổ sung 2 vị.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban MTTQ tỉnh. 4 doanh nghiệp có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong 3 năm (2017-2019); 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019; trao Bằng khen cho 77 tập thể và 37 cá nhân thuộc hệ thống mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

Phan Nga