Vững bước tiến lên với hào khí mùa Thu cách mạng!

Cách đây tròn 75 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, Nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách trong đấu tranh giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong gần 35 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị - xã hội ổn định, là một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; dân chủ xã hội được mở rộng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cùng với toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân cả nước, 75 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận dụng và thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh và đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Đến nay, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu mà tỉnh chưa bao giờ có được. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2011-2020 ước đạt 10,3%, trong đó giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,1%, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt trên 229.000 tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng đột phá và khá bền vững, năm 2020 dự kiến thu được 29.000 tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 11 cả nước.

Mới đây, một tin vui làm nức lòng Đảng bộ và người dân xứ Thanh: ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một quyết định mang tính lịch sử, có tầm chiến lược cho sự phát triển của Thanh Hóa cũng như sự phát triển của vùng và cả nước.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng là dịp Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh đang nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chặng đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, bề dày lịch sử hơn 990 năm Thanh Hóa, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh và hiện đại, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chúng ta vững bước tiến lên với hào khí mùa Thu Cách mạng!

THANH HÓA