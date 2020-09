Vì sự bình yên và phát triển bền vững của Thanh Hóa

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng, hiệp sức của mọi tầng lớp nhân dân, Thanh Hóa đã có bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thành địa phương có quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước.

Sự thành công ấy là tổng hòa của nhiều yếu tố, trên nền tảng vững chắc là tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, không để hình thành các “điểm nóng”, phức tạp, gây bức xúc cho Nhân dân.

Đây cũng chính là những vấn đề được Công an Thanh Hóa xác định tiếp tục là mục tiêu cao nhất của toàn lực lượng trong thời gian tới.

Có thể nói sự ổn định, yên tâm của doanh nghiệp đã góp phần tạo niềm tin để các nhà đầu tư đến với tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh - trật tự mà lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang triển khai quyết liệt.

Ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn, thị xã Bỉm Sơn, cho biết: “Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị có rất nhiều yếu tố. Bên cạnh nội lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ của các cấp ngành, trong đó có lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh - trật tự để có sự an tâm, hoạt động tốt”.

Còn ông Vũ Trọng Đức - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, thì cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao tình hình an ninh - trật tự tại Thanh Hóa. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp, người lao động yên tâm sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của Khu kinh tế Nghi Sơn”.

Với phương châm lấy công tác phòng ngừa là nền tảng để ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động gây mất an ninh - trật tự, lực lượng Công an Thanh Hóa chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các khu vực kinh tế trọng điểm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về an ninh - trật tự.

Thượng tá Hà Văn Hải - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh, cho biết: “Chúng tôi chủ động tham mưu cho tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư thấy Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức quán triệt, tập huấn pháp luật cho cán bộ, nhân viên, làm sao để mỗi cán bộ, nhân viên là một chiến sĩ hoạt động hiệu quả trong đảm bảo an ninh - trật tự tại các nhà máy”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Lý Đình Sỹ, cho biết: “Chúng tôi tập trung chỉ đạo lực lượng công an xây dựng phương án bảo vệ an ninh - trật tự riêng cho từng khu vực trọng điểm như khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, khu công nghiệp Sao Vàng để đảm bảo tình hình ổn định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh”.

Làm tốt công tác phòng ngừa cũng là tiền đề để nâng cao công tác phòng, chống tội phạm. Từ 2015 đến 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa hàng chục băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động phức tạp; bắt, vận động đầu thú trên 1.000 đối tượng truy nã; tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình đạt trên 80%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự bình quân 5%/năm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Kinh tế phát triển sẽ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn xã hội, mất ổn định chính trị do xuất hiện những loại tội phạm mới. Sự liên kết giữa các loại tội phạm chính trị - kinh tế - hình sự cũng ngày một tinh vi, phức tạp hơn. Từ đây hình thành những đường dây, ổ nhóm phạm tội hoạt động trên địa bàn rộng, thậm chí xuyên quốc gia và núp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Những yếu tố này đang đặt lên vai lực lượng công an nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, tinh thần quả cảm, kiên quyết đấu tranh.

Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, chủ động, hiệu quả”, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng an ninh - trật tự xã hội vững chắc để Thanh Hóa vươn mình phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn theo tinh thần Nghị quyết 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thái Thanh