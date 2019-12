Văn hóa giao thông - từ ý thức đến hành động

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ cho đông đảo các em học sinh huyện Đông Sơn.

Những năm gần đây tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, các vụ vi phạm an toàn giao thông (ATGT) dẫn đến TNGT của đối tượng thanh, thiếu niên luôn chiếm một tỷ lệ không nhỏ.

Đơn cử như cách đây không lâu, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên đường tỉnh 516A, đoạn qua xã Thạch Cẩm (Thạch Thành) làm 3 học sinh trên địa bàn huyện Thạch Thành thiệt mạng khiến những người dân địa phương chưa hết bàng hoàng. Nguyên nhân được xác định là do 3 học sinh chở nhau trên chiếc xe máy biển kiểm soát 36E1-177.88 bất ngờ đâm vào cống bê tông làm cả 3 tử vong tại chỗ. Hay tại khu vực thị trấn Triệu Sơn, vụ TNGT làm 2 thanh niên thiệt mạng, một thanh niên khác bị thương nặng... Cả 3 thanh niên đều đi với tốc độ nhanh, ẩu và không đội mũ bảo hiểm.

Trước thực trạng trên, đã và đang có nhiều câu hỏi đặt ra cho thanh niên với vấn đề văn hóa giao thông (VHGT), thanh niên cần làm gì để góp phần xây dựng VHGT hiện nay? Có phải thanh niên ngày nay thích “thể hiện” mình bằng cách cố tình vi phạm khi tham gia giao thông?

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Vinh, thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn) chia sẻ: “Nhà ở sát ngay đường chính nên dường như ngày nào tôi cũng chứng kiến các vụ tai nạn, va quệt. Nhiều thanh niên bất chấp nguy hiểm, đi lấn phần đường cốt để tránh nơi đường xấu, gập ghềnh, mặc cho mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu... Còn hiện tượng không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn phóng bạt mạng thì là chuyện thường ngày”...

VHGT không chỉ là chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, có thái độ và hành vi đúng mực khi tham gia giao thông, mà còn cần có những ứng xử văn hóa khi xảy ra TNGT, sẵn sàng giúp đỡ người bị TNGT... Thực tế vẫn có nhiều người có thái độ dửng dưng, thờ ơ, coi chuyện không may của người khác “không phải chuyện của mình”. Thậm chí, đứng nhìn một cách tò mò, hiếu kỳ mà không nghĩ là phải quan tâm, giúp đỡ người bị nạn. Chị Đinh Minh Thương, thị trấn Mường Lát (Mường Lát) kể: “Cách đây không lâu, khi đang đi trên đường, tôi bị một học sinh nữ đâm xe vào phía sau xe tôi. Cả tôi và em học sinh đó đều ngã lăn quay giữa đường. Cũng may là va quệt nhẹ nên cả 2 chỉ bị trầy xướt ngoài da. Mặc dù thấy tai nạn nhưng một số người dân địa phương thờ ơ, không giúp đỡ chúng tôi. Còn cô bé thay vì xin lỗi tôi lại bù lu bù loa bắt đền tôi phải đi sửa xe cho cô bé. Người dân xung quanh thì chẳng quan tâm đến phải trái cứ thế hô hào, ủng hộ cô bé”.

VHGT còn phải là đấu tranh với những hành vi vi phạm ATGT. Xây dựng VHGT là trách nhiệm của mỗi cá nhân, trong đó, tuổi trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước cần xung kích, gương mẫu, tích cực trong thực hiện góp phần đẩy lùi TNGT, làm chuyển biến nhận thức của xã hội. Từ nhận thức đó, thời gian gần đây, với phương châm để mỗi bạn trẻ trở thành một đại sứ, một tuyên truyền viên để thay đổi một nếp nghĩ, thói quen bằng những việc làm đúng đắn, ý nghĩa, Tỉnh đoàn đã và đang triển khai nhiều hoạt động bảo đảm trật tự ATGT. Các đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với VHGT, là lực lượng tiên phong, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự đô thị và ATGT. Nhiều đoàn viên, thanh niên trở thành tuyên truyền viên kêu gọi mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông. Anh Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Xác định nội dung đoàn tham gia đảm bảo trật tự ATGT là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ đoàn; hành vi vi phạm trật tự ATGT của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm, Tỉnh đoàn đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về ATGT; đồng thời vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông thông qua tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu về VHGT tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động trên các trang báo, tạp chí, chương trình truyền thanh, truyền hình của đoàn, hội; tổ chức các cuộc thi ảnh, các tiểu phẩm về VHGT; tổ chức “Ngày hội thanh niên với VHGT” ở các cấp. Các cơ sở đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng VHGT vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm... Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn xây dựng các đội an ninh xung kích cùng với lực lượng công an giao thông các cấp chốt ở ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt để cùng với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, trật tự giao thông trên các trục đường”. Theo đó, 100% các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, 100% các huyện, thị, thành đoàn có mô hình, đội hình thanh niên tham gia tuyên truyền bảo đảm ATGT; 100% đoàn trường THPT, cao đẳng, đại học dọc tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ, tỉnh lộ xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”; thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT tại cổng trường vào các giờ cao điểm...

Lê Phượng