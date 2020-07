Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 30-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa.

5 năm qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện rộng khắp, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình xây dựng hiệu quả. Thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 128 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được gần 4.000 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo vốn sản xuất, khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà Tết cho hộ nghèo...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020 được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ “Quỹ phòng, chống COVID-19” với tổng số tiền, hàng trị giá 76,8 tỷ đồng, là nguồn vận động ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay và đứng thứ 4 trong cả nước. Bên cạnh đó, các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay như: “Mô hình cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới”, phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình văn hóa”...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn tinh thần thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu bế mạc hội nghị.

Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước theo hướng cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, vùng miền, tới từng hộ gia đình, khu dân cư, để động viên mọi người, mọi nhà hăng hái thi đua. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, nhằm cổ vũ động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. MTTQ các cấp trong tỉnh cần đánh giá, lựa chọn những điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 33 tập thể và 82 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020 -2025.

Phan Nga