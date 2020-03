UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3: Nghe báo cáo và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Hôm nay, ngày 23-3, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3-2020 để nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, quý I năm 2020, mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhưng tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020 của tỉnh nhìn chung ổn định, nhiều lĩnh vực vẫn có bước phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh quý I ước đạt 7,52%, thấp hơn quý I năm 2019 23,3%. Trong đó, lĩnh vực sản xuất, ngành công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, với giá trị sản xuất trong quý I ước đạt 34.636 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ, bằng 22,8% kế hoạch. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 861,3 triệu USD, bằng 22,7% kế hoạch, tăng 8,3%.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, giá cả cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng “cháy hàng” đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Các chỉ tiêu xếp dỡ hàng hóa qua cảng, phát triển doanh nghiệp, huy động vốn tín dụng, thu ngân sách Nhà nước tăng cao so với cùng kỳ. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại phiên họp.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng lòng, chia sẻ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người chết.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các lĩnh vực. Đồng thời, góp ý về các giải pháp để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội trong quý I năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đánh giá chưa sát với tình hình thực tế, vì vậy đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh lại cho phù hợp. Trong quý I, các loại dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đến thời điểm này là du lịch. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, hạn chế tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Theo đó, ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, xây dựng kịch bản, nghiên cứu các giải pháp nhằm hạn chế tác động của dịch bệnh COVID-19 đến phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ban ngành và địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các ngành y tế, bộ đội, công an, văn hóa đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng toàn diện đến tất cả mọi mặt trong phát triển kinh tế, xã hội. Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh COVID-19 cho thấy, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực ở mức cao nhất, tập trung thực hiện “Nhiệm vụ kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Trước tiên, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là đại dịch COVID-19. Quán triệt phương châm “Chống dịch như chống giặc”, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường hoạt động các tổ giám sát dịch bệnh đã được thành lập. Làm tốt công tác kê khai y tế để thực hiện tốt việc kiểm soát đầu vào của dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19: Giao UBND cấp huyện xây dựng phương án bố trí khu cách ly cho 100 người trở lên. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án cách ly đảm bảo cho 700 người trở lên. Các khu cách ly cần chuẩn bị sẵn sàng hệ thống cơ sở vật chất để có thể sử dụng ngay khi có đối tượng cần cách ly. Việc cách ly cần phải thực hiện khoa học, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo. Giao Sở Y tế cụ thể hóa chi tiết kịch bản, phương án hoạt động, công tác hậu cần và trang thiết bị cho các hoạt động của bệnh viện dã chiến để đối phó với mọi tình huống của dịch bệnh. Lưu ý vấn đề phân luồng bệnh nhân, tránh lây chéo trong quá trình điều trị tại các bệnh viện. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu kỹ, giám sát chặt chẽ y tế, có phương án cách ly đối với khách du lịch theo đúng quy định trong phòng, chống dịch. Dừng các hoạt động của các cơ sở giải trí, làm đẹp, hạn chế hoạt động tập trung đông người.

Cùng với công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hạn chế tác động của đại dịch COVID-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Theo đó, yêu cầu ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo để giành thắng lợi toàn diện trong vụ đông xuân 2019-2020, không để tái phát dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường kiểm soát bệnh dịch H5N6. Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp gửi văn bản đề nghị đại sứ quán các nước giải quyết cho 108 chuyên gia của Dự án Lọc hóa dầu được phép vào Thanh Hóa để làm việc. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương về hỗ trợ doanh nghiệp. Các ngành dịch vụ, giáo dục nghiên cứu phương án, giải pháp thích ứng với dịch bệnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, nhà nước. Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ người lao động, giáo viên các trường tư thục. Yêu cầu các ngành chủ động nghiên cứu các giải pháp chủ động khôi phục phát triển sản xuất của ngành phụ trách khi hết dịch.

Giám đốc Sở Công Thương tham gia thảo luận tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào báo cáo điều chỉnh số lượng lao động hợp đồng theo Nghị Định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa do đại diện Sở Nội vụ trình bày. Trong báo cáo, Sở Nội vụ báo cáo UBND xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/ NĐ-CP của Chính phủ năm 2020, giảm từ 241 người xuống còn 208 người, giảm 33 người so với số lao động hợp đồng 68 được HĐND tỉnh giao năm 2020.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất với số lượng phải giảm lao động hợp đồng 68 theo đề xuất của Sở Nội vụ. Đồng chí nhấn mạnh, đây là đề quan trọng, liên quan đến chế độ của lao động, nên đồng chí giao Sở Nội vụ nghiên cứu phương án chi tiết cho từng đơn vị cụ thể. Đề xuất các giải pháp xử lý đối với đối tượng lao động dôi dư; nghiên cứu phương án hỗ trợ việc làm, trợ cấp đối với lao động thuộc diện phải giảm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu về vấn đề triển khai học trực tuyến cho học sinh.

Phiên họp cũng thảo luận, thông qua tờ trình Quy định mức đóng và hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20-12-2018 của Bộ Tài chính. Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, đề án đổi tên thôn, bản, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc TP Thanh Hóa và các huyện Nga Sơn, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Như Thanh, Quan Sơn. Phương án áp dụng định mức xe ô tô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-2-2019 của Chính phủ; định mức xe ô tô chuyên dùng và hình thức quản lý xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Ngày 24-3, phiên họp tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Hương Thơm