Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

Chị Bùi Thị Miên quê ở tỉnh Hòa Bình theo chồng về xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) lập nghiệp trong điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Vì đất khách quê người còn nhiều điều lạ lẫm và một phần không tự tin nên chị Miên ít giao lưu với hàng xóm. Chẳng may chồng chị vướng vào tệ nạn xã hội càng khiến kinh tế gia đình khó khăn, chị buồn phiền, ít nói hơn.

Nhiều lao động nữ được tạo việc làm, tăng thu nhập tại HTX thủ công xã Hoằng Hà (Hoằng Hóa).

Được sự quan tâm của các đoàn thể chi hội, nhất là ban điều hành mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” của xã thường xuyên đến tuyên truyền, vận động chị và gia đình tích cực tham gia sinh hoạt các chi hội của thôn, xã để được quan tâm, giúp đỡ. Sau thời gian ngắn, chị Miên tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ, chồng tham gia hội nông dân, bố mẹ chồng tham gia hội người cao tuổi. Cứ đều đặn tham gia sinh hoạt định kỳ, các thành viên trong gia đình chị Miên được bồi dưỡng kiến thức và tạo mọi điều kiện để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Chị Miên được giới thiệu làm việc tại một công ty, chồng tham gia thu gom rác thải sinh hoạt của xã... để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, giảm nguy cơ mâu thuẫn trong gia đình và hạn chế tệ nạn xã hội.

Các chị Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Nhung, thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà (Hoằng Hóa) đều là hộ nghèo và được HTX thủ công nghiệp do chị Nguyễn Thị Việt làm giám đốc nhận vào làm việc để có thêm thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Các chị chia sẻ: Do kinh tế khó khăn, các con ăn học nên nhiều lúc vợ chồng có “tiếng to, tiếng nhỏ”, những lúc đó, người phụ nữ bao giờ cũng phải nhẫn nhịn và chịu thiệt thòi để gia đình được yên vui. Có việc làm tăng thu nhập, những mâu thuẫn trong gia đình giảm dần, chị em phụ nữ chúng tôi có tiếng nói hơn.

Chị Miên, chị Loan, chị Nhung là những hội viên, phụ nữ trong tỉnh thuộc đối tượng thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027. Để thực hiện có hiệu quả đề án, Hội LHPN tỉnh đã đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các ngành liên quan khai thác nguồn lực với tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động, như: Xây dựng, duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiệu quả về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...; phân công ban chuyên môn theo dõi, tham mưu thực hiện đề án; ký kết chương trình phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022 nhằm tăng cường sự phối hợp của tổ chức hội với cơ quan pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái.

Năm 2019, hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức 115 sự kiện truyền thông cho hội viên phụ nữ cơ sở, đã truyền tải những thông điệp thiết thực, có sức lan tỏa tại cộng đồng; chỉ đạo xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, như: Củng cố và nâng cao chất lượng 663 địa chỉ tại cộng đồng; thành lập 10 mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Đến nay các cấp hội đã nhân rộng lên 173 mô hình, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 183 mô hình; xây dựng điểm 50 mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” tại các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao của 5 huyện Thạch Thành, Yên Định, Đông Sơn, Hà Trung và Thiệu Hóa. Các mô hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều hộ dân cư trên địa bàn về ý thức trách nhiệm và hành động cùng chung tay bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo được các cấp hội quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Năm 2019 đã có 4.790 hộ nghèo được hội đăng ký giúp thoát nghèo bằng nhiều hình thức với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng. Chương trình “Ngân hàng bò” tiếp tục được nhân lên và đã trao 193 con bò sinh sản cho phụ nữ nghèo; hội LHPN cấp huyện và cơ sở trao 293 con bò sinh sản trị giá 3.114 triệu đồng. Toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập 54 mô hình kinh tế tập thể gồm: 21 HTX (vượt 17 HTX), 19 tổ hợp tác, 14 tổ liên kết, nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ toàn tỉnh lên 280 mô hình, trong đó có 64 HTX, 62 tổ hợp tác, 154 tổ liên kết; 19.690 lao động nữ được học nghề (vượt chỉ tiêu 18.285 lao động nữ), gần 192.692 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất và quản lý các nguồn vốn; xây dựng mô hình điểm “Phụ nữ khuyết tật tự lực” và trao hỗ trợ sinh kế, giúp chị em hòa nhập tốt với cuộc sống. Bên cạnh đó, các cán bộ hội luôn được nâng cao năng lực, được tập huấn kiến thức về nhiều mặt để tích cực, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ ở cơ sở.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội đang tiếp tục nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật. Xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Nghiên cứu và thí điểm xây dựng mô hình tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng phụ nữ: Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”.

Bài và ảnh: Lê Hà