Tuổi trẻ với văn hóa giao thông

An toàn giao thông (ATGT) là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội. Tai nạn giao thông (TNGT) có giảm, “cuộc chiến” đẩy lùi TNGT muốn thắng lợi phải trông cậy vào ý thức văn hóa giao thông (VHGT) của từng người dân. Tuổi trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng quan trọng trong công tác bảo đảm ATGT hơn hết cần xung kích, gương mẫu, tích cực trong thực hiện và xây dựng VHGT nhằm góp phần làm chuyển biến nhận thức của xã hội, đẩy lùi TNGT.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Thọ Xuân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt hè tình nguyện.

Những năm gần đây TNGT ngày càng gia tăng. Các vụ vi phạm ATGT có sự xuất hiện của đối tượng thanh, thiếu niên luôn chiếm một tỷ lệ cao đến mức đáng lo ngại. Cách đây không lâu, vụ TNGT nghiêm trọng tại khu vực thị trấn Triệu Sơn làm 2 thanh niên thiệt mạng, một thanh niên khác bị thương nặng vẫn còn để lại nhiều dư âm khiến những người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng: Cả 3 thanh niên đều đi với tốc độ nhanh, ẩu và không đội mũ bảo hiểm. Đây cũng là đoạn đường thường xuyên xảy ra TNGT nghiêm trọng. Dù đã được cảnh báo bởi các biển hiệu nhưng dường như nhiều thanh niên trẻ vẫn thờ ơ và lao, phóng vù vù, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đã và đang có nhiều câu hỏi đặt ra cho thanh niên với vấn đề VHGT, thanh niên cần làm gì để góp phần xây dựng VHGT hiện nay? Có phải thanh niên ngày nay thích “thể hiện mình” bằng cách cố tình vi phạm khi tham gia giao thông!?

Anh Lê Phương Anh, thị trấn Triệu Sơn (Triệu Sơn) chia sẻ: Nhà ở ngay ngã tư nên tôi thường chứng kiến các vụ tai nạn, va quệt diễn ra như cơm bữa. Lạ một nỗi là những người điều khiển phương tiện giao thông đi qua ngã tư nhưng phóng khá nhanh. Nhất là nhiều thanh niên bất chấp nguy hiểm, đi lấn phần đường cốt để tránh nơi đường xấu, gập ghềnh, mặc cho mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu... Còn hiện tượng không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn phóng bạt mạng thì là “chuyện thường ngày ở phố”...

Từ trước đến nay chúng ta vẫn thường lầm tưởng VHGT chỉ được hiểu là chấp hành tốt luật giao thông, có thái độ và hành vi đúng mực khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, những ứng xử như kiềm chế thái độ nóng nảy khi xảy ra TNGT, sẵn sàng giúp đỡ người bị TNGT... cũng hết sức quan trọng nhưng lại ít được đề cập. Nhất là vẫn có nhiều người có thái độ dửng dưng, thờ ơ, coi chuyện không may của người khác “không phải chuyện của mình”. Thậm chí chỉ biết đứng nhìn một cách tò mò, hiếu kỳ, mà không nghĩ là phải quan tâm, cứu chữa người bị nạn. Chị Lê Thị Triệu, xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) kể: “Cách đây không lâu, khi đang đi trên đường, tôi bị một nữ học sinh đâm vào phía sau xe. Cả tôi và em học sinh đó đều ngã lăn quay giữa đường. Cũng may là va quệt nhẹ nên cả 2 chỉ bị trầy xước ngoài da. Nhưng lạ một nỗi, mặc dù thấy tai nạn nhưng người dân địa phương vẫn thờ ơ, không mảy may ra giúp đỡ chúng tôi. Còn cô bé thay vì xin lỗi tôi thì lại bắt đền tôi phải đi sửa xe cho cháu. Chưa hết còn bù lu bù loa khóc lóc ăn vạ không cho tôi đi”.

VHGT không chỉ được hiểu là chấp hành tốt luật giao thông, mà còn phải đấu tranh với những hành vi vi phạm giao thông. Xây dựng VHGT là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ vì nó không chỉ góp phần giảm thiểu TNGT một cách bền vững mà còn hình thành nên lối ứng xử có văn hóa, an toàn khi tham gia giao thông của những người chủ tương lai của đất nước.

Trong thời gian gần đây, với phương châm để mỗi bạn trẻ trở thành một đại sứ, một tuyên truyền viên để thay đổi nếp nghĩ, thói quen bằng những việc làm đúng đắn, ý nghĩa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều hoạt động bảo đảm trật tự ATGT. Các đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với VHGT, là lực lượng tiên phong, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự đô thị và ATGT. Nhiều đoàn viên, thanh niên trở thành tuyên truyền viên kêu gọi mọi người nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

Anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về ATGT; đồng thời vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông thông qua tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu về VHGT tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cuộc vận động trên các trang báo, tạp chí, chương trình truyền thanh, truyền hình của đoàn, hội; tổ chức các cuộc thi ảnh, các tiểu phẩm về VHGT; tổ chức “Ngày hội thanh niên với VHGT” ở các cấp. Các cơ sở đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng VHGT vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm. Xác định nội dung tham gia đảm bảo trật tự ATGT là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ đoàn; hành vi vi phạm trật tự ATGT của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn xây dựng các đội an ninh xung kích cùng với lực lượng công an giao thông các cấp chốt ở ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt để cùng với lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, trật tự giao thông trên các trục đường”. Theo đó, 100% các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm luật ATGT; 100% các huyện, thị, thành đoàn có mô hình, đội hình thanh niên tham gia tuyên truyền bảo đảm ATGT; 100% đoàn trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học dọc tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ, tỉnh lộ xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”; thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT tại cổng trường vào các giờ cao điểm; 100% các huyện, thị, thành đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên với VHGT”...

Bài và ảnh: Lưu bảo châu