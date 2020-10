Từ ngày 10-10 đến 9-11: Cao điểm bảo đảm trật tự ATGT phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, diễn ra từ ngày 26 đến 28-10-2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra kiểm soát hoạt động vận tải hành khách qua địa bàn tỉnh.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày trước, trong và sau đại hội, trên cơ sở Kế hoạch số 216 - KH/TU ngày 27-8-2020 của Tỉnh ủy, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 10-10 đến 9-11. Trong đợt cao điểm, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Xây dựng phương án phân luồng và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các đầu mối giao thông, các khu vực trọng yếu, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, các đường ngang, đặc biệt là các khu vực nơi tổ chức Đại hội, nơi ăn ở, tuyến đường di chuyển của các đại biểu và nơi diễn ra các hoạt động bên lề đại hội, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú trọng tuần tra lưu động. Tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các địa bàn thành phố, thị xã, thị tứ, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy và các chất kích thích khác; đi không đúng phần đường, làn đường, không nhường đường cho xe ưu tiên, lạng lách, đánh võng, xe chở quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định, người điều khiển không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, xe quá hạn đăng kiểm, xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe tự chế ...

Việt Linh