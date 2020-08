Tự hào và phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cách đây 75 năm, ngày 24-8-1945, Chi đội Đinh Công Tráng - đội quân chủ lực đầu tiên của Lực lượng Vũ trang (LLVT) Thanh Hóa ra đời ngay sau khi khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám thành công. Đây là một sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của LLVT cách mạng Thanh Hóa.

Chiến sĩ mới duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, LLVT Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những thành tích vẻ vang trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng”, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương anh hùng, vùng đất địa linh, nhân kiệt.

Chặng đường lịch sử 75 năm qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, sự nỗ lực rèn luyện, anh dũng chiến đấu, hy sinh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ cùng với sự kết tinh của lòng dân - ý Đảng, LLVT Thanh Hóa đã lập được những chiến công hiển hách, chiến thắng vang dội mãi mãi khắc ghi vào lịch sử dân tộc với những trang chói lọi nhất. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tham gia đánh 1.456 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 5.717 tên địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp (1945-1954) trên địa bàn; đồng thời, huy động sức người, sức của chi viện cho các chiến trường, góp phần cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” - đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Thanh Hóa đã phối hợp đánh 10.158 trận, bắn rơi 376 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 57 tàu chiến và tàu biệt kích địch (trong đó, độc lập bắn rơi 81 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 12 tàu chiến Mỹ)... Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để giải phóng hoàn toàn miền Nam”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, trong 4 năm (1969-1972), LLVT đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyển quân hoàn thành từ 102,3% đến 116,8%. Năm 1973-1974, tuyển 28.903 thanh niên nhập ngũ chi viện cho các chiến trường. Đặc biệt, tháng 2-1975, Thanh Hóa giao quân 1 đợt đạt 17.959 tân binh, vượt 20% chỉ tiêu cả năm, tiếp đó giao ngoài kế hoạch 3.023 tân binh. Từ tháng 4-1970 đến tháng 12-1972, Trung đoàn 14 của tỉnh Thanh Hóa đã huấn luyện được 78 tiểu đoàn gồm 35.520 chiến sĩ, trong đó có 4 tiểu đoàn nữ. Cán bộ trung đoàn đã trực tiếp chỉ huy 7.800 chiến sĩ hành quân “thần tốc” vào Nam giao cho các đơn vị ở chiến trường. Năm 1973, huấn luyện được 12 tiểu đoàn, bổ sung cho chiến trường 9 tiểu đoàn với 6.367 tân binh, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất chưa được bao lâu, một lần nữa quân và dân Thanh Hóa lại anh dũng cùng quân và dân cả nước chiến đấu, hy sinh, tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ vững chắc biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, giữ vững cuộc sống bình yên của Nhân dân và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thực hiện Lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước, với tinh thần “Cả nước đánh giặc, toàn dân là lính”, chỉ trong một thời gian ngắn, Thanh Hóa đã huy động 37 vạn đoàn viên, thanh niên ghi tên tòng quân. Trong hai năm (1978-1979), cả tỉnh có 61.497 thanh niên nhập ngũ. Tính riêng năm 1979, Thanh Hóa có 25.297 thanh niên nhập ngũ và động viên 4.523 quân nhân dự bị hạng 1 và 4.000 cán bộ, chiến sĩ giao cho các đơn vị ở mặt trận phía Bắc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, LLVT tỉnh Thanh Hóa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ; tham mưu tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tham gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới,... nhất là trên những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; đồng thời, luôn xung kích, nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, nhất là trong phòng, chống đại dịch COVID-19..., được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tô thắm phẩm chất, truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của LLVT Thanh Hóa anh hùng thời kỳ mới, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững bền để phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân, cùng hàng trăm lượt tập thể được Bộ Quốc phòng, Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng cờ thi đua xuất sắc...

Sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung, từng địa phương nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Theo đường hướng phát triển, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây chính là những thuận lợi, tiềm lực mới để Thanh Hóa phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi cũng luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để kích động gây rối, tạo điểm nóng, làm ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và LLVT, phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc quê hương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, LLVT Thanh Hóa phải luôn phát huy truyền thống anh hùng, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân đi vào chiều sâu, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo. Phối hợp nắm chắc tình hình, làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện trọng đại của tỉnh, các ngày lễ, tết...; góp phần thực hiện tốt mục tiêu “yên dân, ổn định, phát triển”, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đại tá Đỗ Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa