Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân huyện Đông Sơn và Thạch Thành

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủyVõ Duy Sang kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân huyện Đông Sơn và Thạch Thành

Trong các ngày 10 và 11-1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, dẫn đầu, đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và thăm hỏi, tặng quà Tết một số gia đình chính sách tại 2 huyện Đông Sơn và Thạch Thành. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp, huyện Đông Sơn và Thạch Thành.

Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Tại 2 huyện Đông Sơn và Thạch Thành, sau khi nghe lãnh đạo 2 địa phương báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền 2 huyện trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua.

Đồng chí Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Thành.

Đồng chí lưu ý 2 địa phương cần quan tâm hơn đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; chăm sóc sức khỏe nhân dân, cây trồng, vật nuôi; đồng thời, rà soát lại đời sống nhân dân, quan tâm đến các gia đình chính sách, neo đơn, khó khăn, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho người dân đón Tết vui vẻ, ấm cúng, an toàn và tiết kiệm, tuyệt đối không để bất kỳ hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán. Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán, cấp ủy chính quyền 2 huyện cần quan tâm đến việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tăng cường ra quân trấn áp các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang thăm, động viên bệnh binh 61% Thiều Quang Vinh, ở thôn Văn Bắc, xã Đông Văn (Đông Sơn).

Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 huyện Đông Sơn và Thạch Thành bước sang năm mới với khí thế, quyết tâm cao hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang thăm, tặng quà ông Thiều Ngọc Lựa, đối tượng bị tù đày, ở thôn Văn Nam, xã Đông Văn (Đông Sơn).

Tại huyện Đông Sơn, đồng chí Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách: Thương binh 25% Lê Văn Miễu ở thôn Đội Trung, xã Đông Phú; bệnh binh 66% Lê Duy Tiến, ở thôn Chiếu Thượng, xã Đông Phú; bà Lê Thị Ẩm, sinh năm 1924, là mẹ liệt sĩ, ở thôn Văn Trung, xã Đông Văn; bệnh binh 61% Thiều Quang Vinh, ở thôn Văn Bắc, xã Đông Văn; ông Thiều Ngọc Lựa, người bị tù đày, ở thôn Văn Nam, xã Đông Văn.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang thăm, động viên bệnh binh 66% Lê Duy Tiến, ở thôn Chiếu Thượng, xã Đông Phú (Đông Sơn).

Tại huyện Thạch Thành, đồng chí Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách: Thương binh hạng 4/4 Bùi Huy Chương, ở thôn Yên Thịnh và bệnh binh 2/3, thương binh 4/4 Đinh Xuân Nấp, ở thôn Ngọc Tân, xã Thành Tâm; đối tượng nhiễm chất độc Trương Văn Thiết, ở khu 4, thị trấn Vân Du; bệnh binh 2/3 mất sức 62% Phạm Văn Nông và bà Nguyễn Thị Thư, mẹ liệt sĩ, ở thôn Tiến Thành, xã Thạch Định.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Thạch Thành.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, gồm gia đình các ông: Bùi Văn Khặng, thôn Biện; Bùi Văn Sáu, thôn Nghéo và hộ ông Quách Văn Đoàn, thôn Nội Thành, mỗi hộ 40 triệu đồng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Duy Sang đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các mẹ liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế gia đình, động viên con cháu nỗ lực vượt khó vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chúc các gia đình đón một năm mới bình an, mạnh khỏe. Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phan Nga