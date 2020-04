Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, sáng 24-4, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy gửi tới Thượng tọa, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các Ni trưởng, Ni sư cùng quý Chư tôn đức tăng, ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong tỉnh lời chúc sức khỏe, thân tâm thường lạc, cát tường như ý. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Phật giáo Thanh Hóa đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cuộc sống an bình, ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, trao thư chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục vận động bà con phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, phát biểu chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo được hoạt động đúng pháp luật trong thời gian vừa qua. Sự quan tâm này chính là nguồn động lực để tăng ni, Phật giáo trong tỉnh tiếp tục gắn kết, đồng hành với tỉnh để xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động chức sắc, tăng ni, Phật tử của tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện, nhân đạo góp phần xây dựng địa phương.

Tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Trong mùa Phật đản năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, Ban trị sự không tổ chức các hoạt động với quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, mà hướng dẫn các nhà chùa, các tăng ni, phật tử thực hiện các nghi lễ chính theo quy mô cấp chùa, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng lẵng hoa, trao thư và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Phan Nga