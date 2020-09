Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 29 - 10

Chiều 25 - 9, đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đây là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 năm qua. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, giới thiệu định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Triển lãm dự kiến tổ chức từ ngày 24 đến 29 - 10 - 2020 tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh, với quy mô 161 gian hàng.

Triển lãm là dịp để tỉnh Thanh Hóa quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, có thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; đồng thời mở rộng giao lưu, liên kết, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ cùng phát triển giữa các ngành, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã xây dựng phương án bố trí sơ đồ triển lãm, maket khu vực triển lãm, các điều kiện phục vụ và đảm bảo an ninh - trật tự, kịch bản truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại triển lãm. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị khẩn trương xây dựng nội dung trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công việc còn lại chuẩn bị cho triển lãm.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đánh giá cao công tác chuẩn bị của các ngành, đơn vị cho triển lãm.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động quan trọng của tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các sở, ngành, đơn vị cần bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được giao, kể cả kế hoạch chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong dịp triển lãm lần này.

Đồng chí giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Du lịch và Thương mại phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện lại sơ đồ thiết kế trang trí khu vực triển lãm, sơ đồ gian hàng triển lãm; rà soát lại toàn bộ phần việc thực hiện triển lãm. Công an tỉnh hoàn tất lại phương bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự tại triển lãm.

Khánh Phương