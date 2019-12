Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở

Sáng 27-12, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS & thực hiện QCDC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ XDCS & thực hiện QCDC năm 2019, triển khai nhiệm năm 2020.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS & thực hiện QCDC tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên.

Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc XDCS & thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban chỉ đạo XDCS & thực hiện QCDC các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền việc thực hiện QCDC. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ XDCS vững mạnh, toàn diện. Tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức thành công Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp 3.944 đảng viên mới, kiểm tra 1.528 tổ chức đảng, 6.562 đảng viên; giám sát 2.518 lượt tổ chức đảng và 8.413 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở 32 tổ chức đảng và 950 đảng viên. Đối với nhiệm vụ thực hiện QCDC được cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ, công khai để nhân dân biết, bàn và quyết định theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội khóa XI như: Công khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các khoản thu chi ngân sách ở địa phương năm 2019, quy hoạch sử dụng đất, các khoản huy động đóng góp của người dân. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp xã chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đúng luật. Trong năm các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 9.068 lượt người, tiếp nhận và giải quyết 952/1.005 vụ việc khiếu nại; trong đó, cấp xã tiếp 3.087 lượt người, giải quyết 151/162 vụ việc khiếu nại của nhân dân. Thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể chuyển biến tích cực. Có 395/584 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn triển khai các hội nghị đối thoại với người lao động.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị,8 các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về tình hình XDCS & thực hiện QCDC ở các xã, phường, thị trấn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS & thực hiện QCDC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS & thực hiện QCDC tỉnh đánh giá cao ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng thời, ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ XDCS & thực hiện QCDC của các cấp, các ngành thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn, nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, góp phần vào sự ổn định chung của tỉnh, cũng như nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020. Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản của Trung ương, của tỉnh về XDCS & thực hiện QCDC, trọng tâm là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội Đại biểu toàn quố lần thứ XIII của Đảng”. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo XDCS & thực hiện QCDC các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ XDCS & thực hiện QCDC gắn với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chinh trị vững mạnh tại địa phương, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, các địa phương, đơn vị bằng mọi giá giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để trở thành điểm nóng, bị động bất ngờ nhằm bảo đảm cho Đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công.

