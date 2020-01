TP Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Chiều 6-1, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa và các đại biểu dự hội nghị.

TP Thanh Hóa quyết tâm đến hết năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Theo đó, thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18,5%; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 34.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 115 triệu đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên (trong đó tăng thu thường xuyên 50 tỷ đồng); 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ đô thị hóa đạt 93%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%; số người được giải quyết việc làm mới 29.500 người; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 98%; phấn đấu có mô hình nhà xanh - thông minh; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chuẩn an toàn ANTT 95%. Có 60% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 250 đảng viên trở lên.

Toàn cảnh hội nghị.

Xác định, năm 2020 là năm có vị trí quan trọng, năm phải hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, thành phố đề ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu các phường, xã và phòng, ban chuyên môn của thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phường, xã, phòng, ban chuyên môn của thành phố đã báo cáo kế hoạch, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã; tích tụ, tập trung diện tích đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, độ 4; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án có sử dụng đất; thu ngân sách; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; an toàn về an ninh trật tự, giảm nghèo, số hộ dân tham gia bảo hiểm ý tế, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhấn mạnh: Với tinh thần “Quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, về đích”, các cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bám sát cơ sở, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đồng thời, tập trung nguồn lực, nhân lực để xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt chất lượng cao nhất. Bên cạnh đó, các phường, xã cần tăng cường công tác thu ngân sách, bảo đảm tăng thu thường xuyên so với dự toán được HĐND thành phố giao; phối hợp với các phòng, ban của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì, nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm ở 34 phường, xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Thanh