TP Thanh Hóa triển khai Đề án Công an xã chính quy trên địa bàn

Sáng 7-2, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Công an xã chính quy trên địa bàn thành phố”. Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 25-10-2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và Công văn của Sở Nội vụ tỉnh về việc sắp xếp, bố trí công chức Trưởng công an những người hoạt động không chuyên trách là phó trưởng công an xã, thị trấn và công an viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 5-2-2020 về việc “Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Công an xã chính quy trên địa bàn thành phố”.

Trên cơ sở các quyết định, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND thành phố và báo cáo với Công an tỉnh kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực đảm nhiệm các chức danh công an xã phù hợp, đủ về số lượng, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn. Dự kiến, trong quý 1 năm 2020, sẽ điều động, bố trí 98 cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 14 xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, mỗi xã sẽ bố trí 7 người gồm: Trưởng công an xã, 2 phó trưởng công an xã và 4 công an viên. TP Thanh Hóa sẽ hoàn thành việc thực hiện đề án xong trước ngày 15-3-2020.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, việc bố trí sắp xếp các đồng chí trưởng công an xã theo phương án Đại hội Đảng bộ của địa phương. Trong thời gian tới, thành phố sẽ có 10 xã lên phường, vì vậy, TP Thanh Hóa sẽ đề xuất với Công an tỉnh xây dựng trụ sở làm việc cho công an các địa phương đó. Riêng 4 các xã Hoằng Quang, Hoằng Đại, Thiệu Vân, Đông Vinh, thành phố sẽ nghiên cứu phương án để hỗ trợ kinh phí nâng cấp sữa chữa nơi làm việc cho lực lượng công an chính quy sau khi thực hiện đề án.

Trần Thanh