TP Thanh Hóa nỗ lực thực hiện các giải pháp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 29-7, HĐND TP Thanh Hóa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 14, khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đánh giá hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các ngành kinh tế vẫn tăng nhưng tốc độ tăng chậm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 6,6%, trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,9%, ngành công nghiệp - dịch vụ tăng 10,5%, ngành dịch vụ giảm 1%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 14.539 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 3,9%; thu ngân sách ước đạt 1.611 tỷ đồng (tăng 22,2% so với cùng kỳ); huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 17.906 tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ). Công tác quy hoạch đô thị, quản lý đô thị tiếp tục được quan tâm, thành phố đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước các tuyến đường nội thành, đầu tư hệ thống đèn điện trang trí, chiếu sáng trên các tuyến phố; duy trì công tác trật tự đô thị, tháo dỡ băng zôn, biển quảng cáo sai quy định, xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc, chợ tạm, bảo đảm mỹ quan đô thị; một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra, 6 tháng cuối năm, TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu khó hoàn thành như thu ngân sách, thành lập mới doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng, xây dựng trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và mua bảo hiệm tự nguyện. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho phát triển; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã lên phường.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị: Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận chỉ rõ kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, nhất là trong công tác tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, xã; công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm người đứng đầu UBND các phường, xã và UBND thành phố. Đồng thời, phân tích làm rõ các chỉ tiêu, số liệu về kinh tế - xã hội, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu của cả năm 2020. Sau kỳ họp HĐND, các phòng, ban, các phường, xã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tố Phương