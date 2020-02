TP Thanh Hóa giám sát 49 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về và 73 người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn

Ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, TP Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các giải pháp phòng chống dịch.

Toàn bộ các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã được phun hóa chất khử trùng.

Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai đến các ban ngành đoàn thể và 34 phường, xã tại UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra; hội nghị triển khai cho các Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và các trường công lập, ngoài công lập... Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đã có công văn gửi cơ sở tăng cường truyền thông về dịch dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra; Đài truyền thanh - truyền hình thành phố, truyền thanh phường, xã tăng cường thời lượng truyền thông phòng chống dịch; Cấp tài liệu truyền thông (tờ rơi, áp phích) cho các trường học, nơi công cộng; Thiết lập đường dây nóng về phòng chống dịch nCoV của Thành phố. Triển khai tập huấn Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21-1-2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona”, cho cán bộ, nhân viên Y tế Trung tâm, 37 trạm Y tế phường, xã.

Là địa bàn có số người Trung Quốc đến làm việc và du lịch nhiều. Vì vậy, công tác giám sát trường hợp nguy cơ cao và bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp trong cộng đồng được tăng cường; đã tiến hành giám sát 49 đối tượng người Việt Nam nguy cơ cao từ Trung Quốc về TP Thanh Hóa, giám sát 73 đối tượng người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn TP Thanh Hóa; trực phòng chống dịch 24h/24h tại Trung tâm Y tế thành phố; Trực 24h/24h tại tất cả các trạm Y tế phường, xã; bảo đảm phương tiện, hóa chất, thuốc men, phòng cách ly. Đến hết ngày 2-2, thành phố đã triển khai phun hóa chất khử trùng xong 258/258 trường học (cả công lập, ngoài công lập và các nhóm trẻ tư thục), 30/45 chợ và điểm giết mổ trên địa bàn; còn lại 15 chợ nhỏ, 5 điểm bến xe, ga tàu và 44 đền chùa dự kiến sẽ phun xong trong ngày 3-2

Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hóa, hiện chưa phát hiện ca bệnh nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV trên địa bàn.

Tô Hà