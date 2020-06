TP Thanh Hoá gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), chiều 14-6, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Trong không khí thân mật, đại diện lãnh đạo TP Thanh Hoá đã thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết nghị phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá, với phương hướng chung là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát huy sự năng động, sáng tạo, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trong đó phát triển công nghiệp – xây dựng là then chốt, dịch vụ thương mại là mũi nhọn. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt 6,6%. Lĩnh vực ngành dịch vụ, thương mại diễn ra sôi động sau đợt cách ly xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 656 triệu USD. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.539 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.675,637 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán tỉnh giao; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 17.906 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ, nổi bật là một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng được tăng cường. Các chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Những kết quả nêu trên là tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong thời gian tới, dự báo đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chưa xác định được thời điểm kết thúc. Trước tình hình trên, thành phố tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Trọng tâm là tập trung tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Nhà báo Cao Ngọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí bày tỏ sự vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; cũng như những kết quả mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn trong thời gian tới, thành phố cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, thân thiện, xứng tầm là đô thị tỉnh lỵ.

Nhà văn Viên Lan Anh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Văn nghệ khu vực Bắc Miền trung tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh các điển hình tiên tiến, các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm tới.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đối với sự phát triển của TP Thanh Hóa trong thời gian qua. Với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò đô thị tỉnh lỵ, động lực thúc đẩy trong phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp tuyên truyền những điển hình tiên tiến; các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng Nhân dân thành phố thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

