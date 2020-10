TP Sầm Sơn phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc biển đảo

Cấp ủy, chính quyền phường Quảng Vinh phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn hỗ trợ ngư dân di chuyển phương tiện tránh trú bão.

TP Sầm Sơn có 12,8 km bờ biển, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân các xã, phường ven biển phát huy những tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong đó, tập trung gắn kết phát triển kinh tế biển, đảo với củng cố quốc phòng - an ninh; tạo dựng, củng cố niềm tin để Nhân dân địa phương thực sự yên tâm, tin tưởng gắn bó với biên cương, biển, đảo của Tổ quốc.

Xác định biên giới, biển, đảo có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn đã lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; tăng cường công tác quản lý việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; vận động Nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân ở các xã, phường ven biển về bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen để không xả rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, Nhân dân khu vực vùng ven biển; phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân; tuyên truyền để ngư dân không khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; không sử dụng các biện pháp đánh bắt hải sản mang tính tận diệt, đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển...

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, hằng năm Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó, chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phường, xã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân đầu tư phương tiện, tàu thuyền, ngư cụ để đánh bắt cá xa bờ. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể TP Sầm Sơn đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền quần chúng Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thông qua các hội nghị tập huấn, đến trực tiếp phương tiện đang neo đậu tại bến; thông qua công tác kiểm soát người và phương tiện xuất nhập bến, các buổi sinh hoạt, họp thôn, xóm... Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng thực thi pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, quân dân thuộc biên giới biển TP Sầm Sơn trong giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp đỡ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ các thôn, khu phố, các hoạt động của các tổ chức quần chúng, đoàn thể tại địa phương. Đến nay, hệ thống chính trị các địa phương tại địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn triển khai thực hiện tại các xã, phường để thành lập 83 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, khu phố với 407 thành viên; 105 tổ tàu thuyền an toàn với 1.826 tàu thuyền và 6.901 thành viên đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển; 22 tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi với 105 thành viên. Các tổ đoàn kết, tổ hợp tác ngày càng có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ nhau sản xuất trên biển, nhất là trong thời gian vùng biển xa đang có tình hình hết sức phức tạp như hiện nay.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh biên giới biển, các cấp ủy, chính quyền đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn TP Sầm Sơn đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ các xã, phường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên vùng biển đã phát hiện các tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển khai thác hải sản, kịp thời báo cáo cấp trên có biện pháp, đối sách xua đuổi ngăn chặn. Trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn thực hiện có hiệu quả. Các lực lượng trên địa bàn đã tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công nhiều phương tiện và người gặp nạn khi hành nghề trên biển và lai dắt vào bờ an toàn. Khi vùng biển xuất hiện bão, cấp ủy, chính quyền đã tích cực nắm bắt tình hình ngư dân và thông báo trên hệ thống phát thanh của địa phương và hệ thống đài thông tin báo bão trên núi Trường Lệ để ngư dân đang khai thác ngoài biển chủ động phòng tránh.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương đơn vị và các lực lượng đã phối hợp nhịp nhàng, đúng phạm vi, chức năng, quyền hạn đã giúp cho Thành ủy, UBND thành phố chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ biên giới, vùng biển và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm cũng như trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Có thể khẳng định rằng, nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả giữa các ban, ngành, đơn vị đã tích cực đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, giữ vững vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Minh Hiếu