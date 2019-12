TP Sầm Sơn: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra

Sáng 26-12, HĐND TP Sầm Sơn tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ hợp.

Với sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự quyết tâm nỗ lực của các ngành, các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp người dân, năm 2019, TP Sầm Sơn đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, với 29/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,1% (vượt 0,1% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.500 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục trưởng cao với tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 7.920 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Trong năm, thành phố ước đón được 4,95 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 4.580 tỷ đồng. Ngành xây dựng cũng tăng trưởng cao với nhiều dự án lớn được gấp rút triển khai, đẩy nhanh tiến độ, như: Dưự án đường ven biển tỉnh Thanh Hóa (đoạn qua TP Sầm Sơn – huyện Quảng Xương); dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái hai bên bờ Sông Đơ; dự án cải tạo, nâng cấp đường Thanh niên... Trong năm, thành phố đã lựa chọn thành công nhà đầu tư (Công ty CP Tập đoàn Mặt trời) thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn theo hình thức đối tác công tư PPP với tổng vốn đầu tư 1.473 tỷ đồng.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Cùng với những kết quả trên, công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép, không phép và sử dụng đất sai mục đích. Công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 tại kỳ họp.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, TP Sầm Sơn đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18% trở lên; kim ngạch xuất khẩu 50 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển 5.040 tỷ đồng; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 29.600 tấn; tổng lượng khách du lịch đạt 5,56 triệu lượt khách trở lên… Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, TP Sầm Sơn đã đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu, như: Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, sản lượng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên và môi trường nhằm xây dựng TP Sầm Sơn trở thành đô thị kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua các báo cáo và tờ trình về thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; phương án bổ sung ngân sách thành phố năm 2020; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch năm 2020; báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Sầm Sơn khóa IX…

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Sầm Sơn diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-12.

Phong Sắc