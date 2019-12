Tổng kết công tác quốc phòng- an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 19-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2019 do đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại hội nghị, nêu rõ: Năm 2019, cấp ủy, chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP-AN. Công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống ở địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Trong năm, lực lượng công an tỉnh đã tiếp nhận 3.891 tin báo, tố giác tội phạm, xử lý giải quyết 3.581 tin; điều tra làm rõ 1.250 vụ, 2.538 đối tượng phạm tội và vi phạm về trật tự xã hội. Tổ chức đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm, triệt xóa và làm tan rã 35 băng nhóm, 212 đối tượng; khởi tố hình 589 vụ, 757 bị can phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, 4 tụ điểm, 53 điểm phức tạp về ma túy. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt, xử lý 139 vụ, 165 đối tượng tội phạm ma túy; vận động nhân dân giao nộp 99 khẩu súng các loại, 150 kíp nổ…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Báo cáo cũng phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế trong năm 2019, dự báo tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh, từ đó xác định 8 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm công tác QP-AN trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh điểm lại các thành tựu phát triển của tỉnh trong năm 2019; và khẳng định: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, có những khó khăn rất lớn, như: Lũ ống, lũ quét ở các huyện Quan Sơn, Mường Lát, dịch tả lợn Châu phi, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực, mà những năm trước đây chưa đạt được. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo QP-AN, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho đầu tư, phát triển và làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, triệt phá các băng nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh vùng biên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2020, nhiệm vụ đảm bảo QP-AN, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đặt ra cao hơn, do các nhân tố tác động tới QP-AN có thể lớn hơn, trực tiếp hơn, phức tạp hơn; nhất là sắp tới sẽ có nhiều sự kiện chính trị - xã hội lớn của tỉnh được tổ chức. Nhưng trong bất luận điều kiện nào, trường hợp nào, Thanh Hoá phải giữ vững được QP-AN. Đây là tiền đề trọng yếu cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các lực lượng vũ trang, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt trong các khu đô thị, các khu công nghiệp, các vùng có dự án lớn, vùng biên giới, hải đảo, vùng nhạy cảm về an ninh, chính trị…, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về nhiệm vụ QP-AN. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Các đơn vị quân đội, công an phải tăng cường công tác xây dựng lực lượng để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương về đảm bảo QP-AN. Tiếp tục tổ chức tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự, các đường dây mua bán ma túy lớn; nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng và điều tra, xử lý tội phạm về môi trường. Các lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phối hợp. Công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục được làm tốt, coi đây là điều kiện quan trọng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu các đơn vị, các lực lượng cần tập trung cao trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, đảm bảo để mọi người dân được đón tết an toàn, vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm. Phải làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng và phương án trực sẵn sàng chiến đấu.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2019; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 37 tập thể.

Quốc Hương