Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 2-1, các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban chỉ đạo 389 (BCĐ 389) Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu tại hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh cùng đại diện các ngành liên quan của tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm cầu Thanh Hoá.

Năm 2019, hoạt động chỉ đạo điều hành của BCĐ 138/CP và BCĐ của các địa phương đã dần đi vào nền nếp, công tác phối hợp, hợp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, nghành trong bảo đảm an ninh trật tự thực chất hơn. Đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39%, có 51/63 địa phương giảm; nhiều loại tội phạm giảm mạnh, như trộm cắp giảm 9,6%, cướp giật tài sản giảm 10,32%... Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,88%. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 81,93%, triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm các loại. Phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường… Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản.

Cũng trong năm 2019, BCĐ 389 quốc gia, BCĐ các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời xử lý những vấn dề nóng, nổi cộm và đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đến nay, các lực lượng chúc năng có liên quan của cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018), thu nộp ngân sách Nhà nước 20.118, 258 tỷ đồng, khởi tố 1.883 vụ và 2.231 đối tượng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu tham dự tập trung đóng góp ý kiến vào các vấn đề lớn của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được; những cơ quan, đơn vị, địa phương có cách làm tốt, giải pháp hay, có tính đột phá và những tồn tại hạn chế, yếu kém; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp công tác thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện các bộ, ngành trung ương và các địa phương tại các điểm cầu, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh, công tác phòng, chống tội phạm và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của BCĐ các cấp, ngành từ trưng ương đến địa phương đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao kết quả đã được của BCĐ các cấp đã nỗ lực triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa có sự phối hợp giữa các cấp, ngành và vai trò của người đứng đầu trong công tác này chưa quyết liệt, thiếu quan tâm...

Để thực hiện quyết liệt hơn công tác phòng, chống tội phạm và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia; tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm; giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các vụ việc nổi cộm để răn đe. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trung ương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các địa phương khẩn trương ổn định bộ máy quản lý thị trường để thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu sau hội nghị.

Sau hội nghị trực tuyến của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, yêu cầu BCĐ 389 tỉnh căn cứ các định hướng nhiệm vụ năm 2020 của Chính phủ triển khai, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tập trung triển khai các giải pháp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Lê Hợi