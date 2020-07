Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thanh Hoá phải trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra chiều nay (17/7) tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng toàn thể các đồng chí trong Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham dự. Sau 10 năm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đến nay, kinh tế Thanh Hóa tăng trưởng nhanh, đột phá và khá bền vững, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Năm nay quy mô nền kinh tế của tỉnh lớn hơn gấp hơn 4,5 lần so với năm 2010. GRDP bình quân đầu người năm nay ước đạt 2.670 USD, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhất là ở các huyện miền núi. Hơn 60.000 lao động được giải quyết việc làm trung bình mỗi năm, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ sáng tạo, đạt được nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên…

Mặc dù vậy so với tiềm năng và lợi thế của địa phương, tỉnh Thanh Hóa cũng nhìn nhận còn một số mặt còn tồn tại hạn chế như năng suất lao động xã hội còn thấp so với bình quân chung của cả nước, vần còn dự án công nghiệp hiệu quả chưa cao, gây ô nhiễm môi trường; tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm. Dịch vụ giá trị gia tăng cao phát triển chưa mạnh, sản phẩm du lịch đơn điệu, chất lượng chưa cao, xuất khẩu chủ yếu vẫn là hàng hóa gia công, sản phẩm thô giá trị thấp...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã cho ý kiến đánh giá về sự chuẩn bị Đề án, tình hình phát triển của tỉnh trong 10 năm qua, phân tích dự báo bối cảnh phát triển mới của Thanh Hóa, chỉ ra những thời cơ, thuận lợi để tỉnh tranh thủ thời cơ, khắc phục những khó khăn, thách thức từ đó xác định quan điểm mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu xây dựng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thanh Hóa có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, đối ngoại và quốc phòng an ninh của Tổ quốc. Việc Bộ Chính trị lần đầu tiên ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thanh Hóa, có ý nghĩa mở đường cho tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như Bác Hồ từng căn dặn.

Dẫn lại câu nói mộc mạc, nôm na, nhưng vô cùng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh Hóa muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ Thanh Hóa làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tiềm năng thế mạnh, vai trò, vị trí quan trọng của tỉnh, vươn lên phát triển, không thua kém các tỉnh khác. “Thanh Hóa đất rộng, dân đông, của nhiều, vị trí rất quan trọng “rồng cuộn, hổ ngồi”, lại vừa có rừng, có biển, đồng bằng và miền núi… rất nhiều tiềm năng; con người chịu thương chịu khó, truyền thống cách mạng vẻ vang - đây cũng là một nguồn lực lớn, cần được phát huy”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, sắp tới, trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần phân tích rõ điểm này, nêu cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, không cam chịu đói nghèo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế. Tỉnh cần xây dựng cho được chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, đoàn kết đồng lòng, có cơ chế, chính sách đúng đắn, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thanh Hóa là vùng “địa linh, nhân kiệt”, có nhiều thuận lợi phát triển toàn diện cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; có đầy đủ 5 năm loại hình giao thông, nằm trên con đường huyết mạch từ Bắc vào Nam, nơi kết nối đồng bằng Sông Hồng với Bắc Trung Bộ; Tây Tây Bắc và Bắc Lào với biển; có khu kinh tế Nghi Sơn với nhiều ưu đãi đầu tư. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều di sản văn hóa đặc sắc với hơn 990 năm lịch sử, cùng khát vọng phát triển nhanh và đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh Hóa kết nối với các địa phương khác, thu hút đầu tư để phát triển…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để thực hiện được mục tiêu trở thành tỉnh kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, Đảng bộ phải thực sự trong sạch vững mạnh, đồng thời phát huy sức mạnh, nguồn lực trong dân; mở rộng quan hệ với các địa phương khác, tăng cường kết nối vùng. Thanh Hóa cần lựa chọn một số công việc ưu tiên làm trước, có tầm nhìn xa trên cơ sở quy hoạch, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… từng bước thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp, vươn lên làm giàu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Thanh Hóa cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng, phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ