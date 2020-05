Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát

Ngày 13-5, tại nhà văn hóa bản Pùng, xã Quang Chiểu (Mường Lát), Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử huyện Mường Lát, gồm các đồng chí: Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát; Sung Thị Xia, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhi Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quang Chiểu.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới đông đảo cử tri xã Quang Chiểu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Cử tri xã Quang Chiểu bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2020; đồng thời, kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh nhiều vấn đề, như: Giải phóng mặt bằng tại khu tái định cư để giao cho doanh nghiệp làm bến bãi khai thác vật liệu xây dựng; Giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng cho cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Đầu tư, xây dựng mới nhà văn hóa cho bản Sáng do hiện nay nhà văn hóa cũ đã xuống cấp trầm trọng; Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương tưới tiêu cho các bản Xim, bản Bàn, bản Cúm đã bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai năm 2019; Đề nghị đầu tư hệ thống điện lưới Quốc gia cho các bản chưa được sử dụng; Hỗ trợ chính sách đặc thù và đầu tư tuyến đường giao thông vào 2 bản Suối Tút và Quan Giao...

Cử tri xã Quang Chiểu kiến nghị tại buổi tếp xúc cử tri

Sau các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 trong thời gian sắp tới.

Tuấn Bình