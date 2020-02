Tổ chức tiếp nhận, cách ly, quản lý công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về

Để chủ động phối hợp giải quyết việc tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về và tiến hành cách ly, điều trị khi có người bị viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, ngày 7-2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly, quản lý công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về Việt Nam.

Địa điểm cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại Học Hồng Đức.

Theo đó, chỉ tiêu tiếp nhận tổng số 534 công dân. Địa điểm cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại Học Hồng Đức (TP Thanh Hóa). Tỉnh Thanh Hóa chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; phát hiện sớm trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do nCoV để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan; Thành lập 1 Khu cách ly tập trung để tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về trong 14 ngày, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì và cử cán bộ phụ trách làm cấp trưởng, Sở Y tế cử cán bộ tham gia làm cấp phó.

Nhiệm vụ cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cách ly công dân từ các vị trí tiếp nhận theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; Chủ trì, phối hợp khảo sát và chuẩn bị các khu vực cách ly đủ điều kiện tiếp nhận công dân, bảo đảm an toàn; thành lập khung cán bộ quản lý khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ; Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, vận chuyển công dân từ các nước có dịch từ địa điểm tiếp nhận về khu vực cách ly; Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trên đường vận chuyển và tại các khu vực cách ly; Chủ trì phối hợp bảo đảm hậu cần trong suốt quá trình tổ chức tiếp nhận và cách ly cho công dân thuộc diện cách ly và lực lượng phục vụ; Thành lập 1 tổ quân y phối hợp với Sở Y tế chăm sóc và điều trị cho các đối tượng công dân cách ly trong khả năng của đơn vị; Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền và bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực cách ly; Dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được phân công và thanh quyết toán theo quy định.

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các phương án hỗ trợ bảo đảm y tế trong tiếp nhận, cách ly, điều trị tại khu vực cách ly. Cử cán bộ y tế tham gia khung cán bộ quản lý, vận chuyển tiếp nhận, bàn giao tờ khai y tế và hỗ trợ y tế trong quá trình vận chuyển về các điểm cách ly (cử 1 cán bộ làm khung phó khung cán bộ quản lý, mỗi xe bảo đảm 1 cán bộ y tế theo xe). Cử cán bộ hỗ trợ giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe, điều trị bệnh cho công dân tại địa điểm cách ly. Phát hiện sớm và có phương án điều trị các trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do nCoV và công dân bị nhiễm bệnh, bảo đảm an toàn không để lây lan. Bảo đảm trang thiết bị, thuốc men, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ cho lực lượng tham gia vận chuyển, lực lượng phục vụ và công dân tại địa điểm cách ly. Tổ chức phun thuốc khử trùng các khu vực cách ly và phương tiện ra vào khu vực cách ly. Sẵn sàng tham gia xử trí các tình huống khi có yêu cầu. Dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được phân công và thanh quyết toán theo quy định.

Sở Giao thông vận tải bảo đảm phương tiện vận tải (xe, lái xe); phối hợp, hiệp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế triển khai theo kế hoạch vận chuyển công dân theo hiệp đồng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 về các khu vực cách ly. Sẵn sàng phương tiện cơ động theo hiệp đồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh. Dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được phân công và thanh quyết toán theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương nắm chắc tình hình, tổ chức phân luồng giao thông cho phương tiện vận chuyển công dân về khu vực cách ly; phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển, thời gian thực hiện cách ly đối tượng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ khu vực cách ly, phối hợp quản lý, ngăn chặn, xử lý các trường hợp công dân tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có các biện pháp ngăn chặn, xử lý các thông tin sai lệnh, gây hoang mang trong dư luận. Sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống trong khu vực cách ly và trên địa bàn khi có lệnh.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, cửa khẩu thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, phân loại, bàn giao cho các lực lượng vận chuyển về khu vực cách ly; gửi danh sách người nhập cảnh từ vùng có dịch để giám sát sức khỏe kịp thời. Huy động lực lượng quân y, chủ động phương tiện, sẵn sàng tham gia phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong vận chuyển công dân và bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm cách ly. Sẵn sàng tham gia xử trí các tình huống khi có yêu cầu.

Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế chuẩn bị vị trí cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, an ninh; bảo đảm giường phản cho công dân về cách ly tại Trung tâm. Cử lực lượng phục vụ phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia bảo đảm hậu cần cho công dân trong thời gian cách ly.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức cách ly; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hướng dẫn các sở, ngành thanh quyết toán theo đúng quy định.

UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cho nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực cách ly trên địa bàn.

UBND các huyện: Thọ Xuân, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Tĩnh Gia chỉ đạo lực lượng công an, y tế cấp huyện phối hợp với các lực lượng hải quan, biên phòng tại các cửa khẩu tổ chức kiểm tra, kiểm soát và tham gia bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức tiếp nhận công dân từ các nước có dịch nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn.

Tô Hà