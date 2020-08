Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với quê hương Thanh Hóa:

Tình cảm sâu nặng của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng ngày 7-8-2020, trong lúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang chuẩn bị bước vào một ngày huấn luyện, công tác mới, chúng tôi nhận được tin buồn: Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ trần.

Dẫu biết rằng, tuổi cao, bệnh nặng là quy luật không tránh khỏi, nhưng tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra đi vẫn khiến mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng, tiếc thương không muốn tin điều đó là sự thật.

Thượng tướng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa. Sinh ra và lớn lên tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, một vùng đất địa linh nhân kiệt - cái nôi của người Việt cổ với nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ, được hun đúc bởi truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc, đồng chí đã sớm được giác ngộ lý tưởng của Đảng và nhiệt huyết tham gia phong trào khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở địa phương.

Là người lính dày dạn kinh nghiệm, kinh qua các cuộc kháng chiến của dân tộc, tham gia chiến đấu và chỉ huy chiến đấu ở các chiến trường Bắc, Trung, Nam, rồi đến nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia, từ người chiến sĩ Binh nhì, đến Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Với quê hương và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, nguyên Tổng Bí thư luôn dành tình cảm ấm áp đặc biệt và luôn mong muốn có sự phát triển trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư luôn hướng về quê hương, gần gũi, thân thiết với mảnh đất xứ Thanh và dành cho tỉnh nhà tình cảm sâu nặng. Tất cả những sự kiện lớn, nhỏ diễn ra trên quê hương Thanh Hóa, nguyên Tổng Bí thư đều dõi theo và đã có nhiều lần về thăm quê, viết nhiều thư, nhiều lời căn dặn chỉ bảo quý giá. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, nguyên Tổng Bí thư luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, thương yêu cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên dõi theo sự tiến bộ của lực lượng vũ trang tỉnh và dành thời gian nhiều lần về thăm. Đặc biệt, năm 2006 trong lần đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, nguyên Tổng Bí thư đã ân cần căn dặn: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Khắc sâu lời dạy của nguyên Tổng Bí thư năm ấy, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, bằng tình cảm sâu nặng và trách nhiệm của người lính đã biến lời dạy của nguyên Tổng Bí thư thành những việc làm, hành động cụ thể. Trong đó, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã kiên trì “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; coi trọng “tự soi, tự sửa” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham gia làm công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách với người có công... Với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, trong thời gian qua, Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nhiều năm được tặng cờ thi đua, đặc biệt, năm 2013 lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới; năm 2017 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. Những kết quả trên không những góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn khẳng định một quyết tâm sắt son của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện lời căn dặn của nguyên Tổng Bí thư.

Giờ đây, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đi xa, hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đều thấu hiểu những lời căn dặn, những kinh nghiệm, những bài học quý giá từ chính cuộc đời cầm quân và cả trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Những lời căn dặn, những kinh nghiệm mà nguyên Tổng Bí thư đã truyền thụ, dạy bảo không chỉ qua những lần về thăm quê, thăm lực lượng vũ trang tỉnh, mà từ tấm lòng nguyên Tổng Bí thư dù ở xa nhưng luôn theo dõi, động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư, chúng tôi, những người con trên quê hương xứ Thanh, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” xin được thắp nén tâm nhang và hứa với nguyên Tổng Bí thư rằng: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ biến đau thương thành hành động cách mạng, nguyện đoàn kết, phấn đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động của quân đội, địa phương, tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xứng đáng với niềm tin mà nguyên Tổng Bí thư đã dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa.

Đại tá Đỗ Văn Minh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh