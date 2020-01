Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án

Sáng 3-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, chất lượng, hiệu quả giải quyết án hình sự được nâng lên, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Chất lượng các khâu công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên. Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường.

Trong năm, VKSND hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 3.211 vụ án hình sự, 5.198 bị can (tăng 441 vụ, 879 bị can so với năm 2018). Viện kiểm sát phải xử lý 1.998 vụ, 4.095 bị can; đã giải quyết 1.983 vụ, 4.025 bị can, đạt 99,2%; trong đó quyết định truy tố đạt 97,5%; không có trường hợp nào đình chỉ điều tra bị can do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường; không có trường hợp nào viện kiểm sát truy tố, tòa tuyên án không phạm tội. VKSND hai cấp đã thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 7.967 vụ, việc dân sự, án hành chính; trong đó đã giải quyết 7.092 vụ, việc. Kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 214 vụ, việc; đã giải quyết 197 vụ, việc...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020, VKSND hai cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ XHCN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, kịp thời xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, tiêu cực, nhất là những trường hợp để xảy ra oai sai, hoặc bỏ lọt tội phạm, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành tổng rà soát, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự và hành chính…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho VKSND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh đã trao Cờ thi đua của VKSND tối cao cho 6 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2019.

Quốc Hương