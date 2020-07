Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt độngcủa MTTQ các cấp

Chiều 30-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19, nhưng MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát công tác chi trả hỗ trợ tại 21 huyện, thị xã, thành phố với 32 khu dân cư của 21 xã, phường, thị trấn. MTTQ cấp huyện, xã thành lập 1.028 đoàn giám sát thực hiện 2.775 cuộc giám sát; thành lập 198 đoàn kiểm tra thực hiện 496 cuộc kiểm tra việc lập danh sách, niêm yết danh sách, việc chi trả kinh phí cho các đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết số 42 ở các xã, phường, thị trấn và khu dân cư. MTTQ các cấp ra mắt 4 mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, 8 mô hình khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, 70 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”. Tiếp tục phối hợp với MTTQ huyện giúp đỡ 55 xã, 87 khu dân cư làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phát huy có hiệu quả 60 mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”…

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; đồng thời đánh giá cao những kết quả công tác Mặt trận và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác mặt trận, như: Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ở một số cơ sở chưa đồng đều; công tác tập hợp vận động quần chúng vẫn còn hạn chế. Một số phong trào, cuộc vận động chưa được triển khai thường xuyên, liên tục, hoạt động còn mang tính hình thức. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tặng hoa chúc mừng các vị được hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, bám sát Nghị quyết số 14 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII) và Nghị quyết số 224/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019.

Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về MTTQ và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân để dự báo và tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động; chú trọng xây dựng tổ chức MTTQ các cấp vững mạnh; thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cho cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương, thống nhất để 3 vị thôi làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ sung 3 vị. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019; Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phan Nga