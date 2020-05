(Baothanhhoa.vn) - Vừa nghe thông báo trên phương tiện truyền thông về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, chị Nguyễn Thị Oanh, chủ tiệm may nhỏ ở phố Nam Sơn, phường An Hưng (TP Thanh Hóa) đã có ý tưởng may khẩu trang phát miễn phí. Ý tưởng của chị Oanh được chị Phan Thị Loan, chủ tịch hội LHPN phường ủng hộ và triển khai vận động các nguồn hỗ trợ, phát động chị em trong ban chấp hành cùng tham gia mua vải, góp công làm được hơn 3.000 chiếc khẩu trang chỉ trong 4 ngày kịp gửi tặng người dân và các chiến sĩ biên phòng vùng biên còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

{publishtime} {title} {lead} {title} Tiếp thêm nguồn lực, động viên tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 Vừa nghe thông báo trên phương tiện truyền thông về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, chị Nguyễn Thị Oanh, chủ tiệm may nhỏ ở phố Nam Sơn, phường An Hưng (TP Thanh Hóa) đã có ý tưởng may khẩu trang phát miễn phí. Ý tưởng của chị Oanh được chị Phan Thị Loan, chủ tịch hội LHPN phường ủng hộ và triển khai vận động các nguồn hỗ trợ, phát động chị em trong ban chấp hành cùng tham gia mua vải, góp công làm được hơn 3.000 chiếc khẩu trang chỉ trong 4 ngày kịp gửi tặng người dân và các chiến sĩ biên phòng vùng biên còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đại diện lãnh đạo phường An Hưng (TP Thanh Hóa) và doanh nghiệp trao hỗ trợ gạo, tiền mặt cho các hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Chỉ sau vài ngày phát động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã vận động tiền mặt và nhiều hàng hóa hỗ trợ công tác chống dịch trị giá khoảng 500 triệu đồng, trong đó có một số nữ tiểu thương và hội viên các xã Quảng Nham, Quảng Thạch... tặng nhu yếu phẩm gồm: Gạo, cá, moi khô; cá, mực tươi, nước mắm, cà phê, sữa, chè xanh... Nguồn hỗ trợ nhanh chóng được hội LHPN huyện chuyển đến động viên cán bộ, chiến sĩ, bộ đội làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện. Ngoài ra, hội phụ nữ huyện còn gửi tặng 2.000 khẩu trang, một số nhu yếu phẩm khác cho Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và hội viên phụ nữ huyện Quan Hóa. Trên đây là hai trong số rất nhiều hoạt động thiện nguyện đẹp mà cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở đã không chậm chễ, không ngại khó tích cực, chủ động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “Mỗi ngày một hành động đẹp vì cộng đồng”. Hầu hết cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đều chung tay với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để lại nhiều cảm xúc, ghi nhận trong nhân dân. Người có điều kiện giúp bằng tiền mặt, vật phẩm, người không có điều kiện thì giúp công, lòng nhiệt tình, nêu cao ý thức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiêu biểu như: Hội LHPN TP Thanh Hóa phối hợp với MTTQ và đoàn thể vận động hội viên phụ nữ và nhân dân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đạt trên 1,4 tỷ đồng và rà soát hỗ trợ kịp thời cho hơn 500 hộ nghèo, người già neo đơn bị ảnh hưởng dịch bệnh; 550 cán bộ, hội viên tham gia 416 tổ giám sát cộng đồng và 21 chốt, trạm phòng chống dịch tại các chợ; phát miễn phí 50.000 khẩu trang các loại và hàng chục tấn gạo; HTX rau an toàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc) hỗ trợ gần 700kg rau, củ, quả sạch các loại cho bệnh viện đa khoa huyện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian 15 ngày thực hiện cách ly xã hội. Với khẩu hiệu “Phụ nữ Ngọc Lặc hãy hành động”, toàn huyện có 151 cán bộ chi hội đều tham gia tổ giám sát thôn, 16 chị tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh; 21/21 xã, thị trấn cùng các chi hội đã vận động chị em tặng các lực lượng tham gia trực chốt trứng gà, gạo, mỳ tôm, củ quả, sữa, tiền mặt, nước rửa tay sát khuẩn để khích lệ các đồng chí trực chốt yên tâm làm nhiệm vụ; thăm, tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và bệnh nhân trong khu cách ly của huyện...; Hội LHPN huyện Mường Lát tham mưu cấp ủy nội dung tuyên truyền dịch sang tiếng Mông phát tin đảm bảo cho đồng bào Mông dễ nghe, dễ hiểu; phối hợp với các đoàn thể, đồn biên phòng, trạm y tế tuyên truyền lưu động tại các thôn bản, phát tờ rơi, khẩu trang miễn phí cho hội viên, phụ nữ... Mỗi đơn vị đều có cách làm riêng, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Theo thống kê sơ bộ của Hội LHPN tỉnh, chỉ sau nửa tháng cao điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp đã nhắn 8.667 tin qua tổng đài 1407, vận động quyên góp gần 980 triệu đồng tiền mặt vào quỹ phòng chống dịch, phát miễn phí gần 480.000 khẩu trang kháng khuẩn, hàng ngàn chai nước rửa tay sát khuẩn, bình xịt khuẩn, nước súc miệng, xà phòng diệt khuẩn cho hội viên phụ nữ và cộng đồng... tổng trị giá tiền ủng hộ và hiện vật đạt hơn 5 tỷ 700 triệu đồng. Hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục, các cấp hội phụ nữ cơ sở chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa. Tính đến cuối tháng 4-2020, các cấp hội đã tổ chức được hơn 18.000 cuộc tuyên truyền; 5.561 cán bộ hội, chi hội trưởng, hội viên phụ nữ tham gia 3.512 tổ giám sát cộng đồng, đóng góp thêm hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt vào quỹ phòng chống dịch; huy động hỗ trợ gạo, các vật phẩm cho hộ bị ảnh hưởng dịch COVID-19... Bài và ảnh: Lê Hà

Bài Và Ảnh: Lê Hà