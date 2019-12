“Tiếng nói cử tri”

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh xem xét chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành giải quyết gồm:

Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế:

Cử tri và nhân dân trong tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu di tích cách mạng Yên Trường huyện Thọ Xuân; trùng tu, tôn tạo một số di tích như: Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Trần Khát Chân, huyện Triệu Sơn; khu di tích lịch sử chiến khu Ba Đình, huyện Nga Sơn...

Cử tri và nhân dân đề nghị UBND tỉnh, ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở trường lớp học và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các bậc học đáp ứng với chương trình giáo dục mới hiện nay; quan tâm giáo dục giá trị đạo đức, truyền thống cho lớp trẻ, có chính sách xã hội hóa và đầu tư của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục chuyên biệt; có giải pháp khẩn trương đào tạo nguồn nhân lực về du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, ngành y tế quan tâm có giải pháp xử lý tình trạng quá tải giường bệnh tại các bệnh viện, nhất là ở tuyến huyện; tăng cường vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng, chống bệnh tật, nhất là tình trạng một bộ phận người dân quay lưng với vắc-xin trong tiêm chủng mở rộng như thời gian qua, có chính sách mạnh để thu hút đầu tư vào xây dựng các nhà dưỡng lão, khoa lão tại các bệnh viện để phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Về chế độ, chính sách: Cử tri và nhân dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh đề nghị sớm thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, phố, nâng mức hỗ trợ cho các đoàn thể ở thôn (bản); có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các thôn đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tăng kinh phí hoạt động cho khu dân cư sau khi sáp nhập; bổ sung kinh phí để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; mở rộng đối tượng được tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách đối với thân nhân người có công với cách mạng.

Về an ninh trật tự, an toàn xã hội: Cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường các biện pháp trấn áp các băng nhóm tội phạm, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, tình trạng xe vận chuyển quá tải vẫn hoạt động thường xuyên (chủ yếu là ban đêm) trên địa bàn các địa phương trong tỉnh.

Nguyễn Minh