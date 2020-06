Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), chiều 19-6, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện tại Thanh Hóa, các cơ quan báo chí của tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới các nhà báo, phóng viên những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn với quyết tâm rất cao và đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm soát và khống chế cơ bản thành công đại dịch COVID-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong khi kinh tế đất nước bị suy giảm; nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng âm, thì kinh tế tỉnh ta vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 3,7%. Các chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách Nhà nước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công,... đều đạt 50% kế hoạch trở lên và tăng so với cùng kỳ; đặc biệt, huy động vốn đầu tư phát triển đạt gần 63 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua. Các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đã thông tin tới các nhà báo, phóng viên về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2020 đó là: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Tăng cường bảo vệ thành quả phát triển nông nghiệp và bảo vệ gia súc, gia cầm không để tái phát dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm A/H 5 N 6 . Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý về đầu tư xây dựng…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí chân tình, đầm ấm, phấn khởi, đại diện các cơ quan báo chí chúc mừng những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong những năm qua, nhất là lĩnh vực thu hút đầu tư, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đại diện các cơ quan báo chí tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hóa sẽ có bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Nhân dịp này, các nhà báo, phóng viên bày tỏ tình cảm và biểu thị quyết tâm làm tròn trách nhiệm của báo chí đối với phong trào cách mạng của tỉnh, của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh và phóng viên thường trú, đại diện trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã điểm lại lịch sử ra đời và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 95 năm qua, những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước nói chung, của tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đồng chí ghi nhận những cố gắng của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã luôn đồng hành, vào cuộc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin đến các nhà báo, phóng viên những kết quả nổi bật của tỉnh trong những năm qua, đồng thời nêu rõ: Để Thanh Hóa có sự phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh đã nỗ lực, cố gắng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra các định hướng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nên những dấu ấn riêng trong quá trình phát triển. Những năm gần đây, với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông quan trọng được xây dựng đã tạo sự kết nối, thúc đẩy phát triển không chỉ trong tỉnh và khu vực. Các dự án lớn đã và đang được đầu tư đi vào hoạt động tạo nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho rằng: Đây là kết quả từ sự nỗ lực cố gắng chung của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa. Trong đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy tốt nhất các cơ hội, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà báo, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về việc tổ chức đại hội đảng; những đóng góp về lý luận, góp phần hoạch định, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước từ thực tiễn Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua; tuyên truyền quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục phản ánh đầy đủ các góc cạnh của cuộc sống về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng như những mặt trái trong đời sống xã hội; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người Thanh Hóa, những tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh doanh, nhằm khơi dậy nguồn tự hào, khát vọng thịnh vượng của người dân xứ Thanh.

Quốc Hương