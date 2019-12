Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội đồng Câu lạc bộ Hàm Rồng

Sáng 29-11, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Hội đồng Câu lạc bộ Hàm Rồng. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Tích, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng, đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban chủ nhiệm CLB Hàm Rồng qua các thời kỳ và các thành viên hội đồng CLB; Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Tại buổi làm việc, Hội đồng CLB Hàm Rồng bày tỏ phấn khởi, tự hào về những thành tích mà tỉnh đạt được trong năm 2019, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ - thương mại đều phát triển mạnh, nhiều chỉ tiêu đạt được kết quả cao từ trước đến nay. Xây dựng nông thôn mới đến nay đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp lại các thôn, xã, phường nhanh gọn, hiệu quả, là một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao liên tục duy trì trong tốp 4 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở các huyện vùng cao được quan tâm kịp thời, thể hiện trách nhiệm cao của tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Tích, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng phát biểu tại buổi làm việc.

Tình hình chính trị xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và chuỗi các sự kiện được chuẩn bị và tổ chức trọng thể, đặc biệt là sự quan tâm của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và rất nhiều các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, tỉnh bạn đến dự, đã để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bên cạnh vui mừng phấn khởi với những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm 2019, các hội viên CLB Hàm Rồng đã phản ánh và đề xuất kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm giải quyết.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thông tin thêm về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; làm rõ thêm những vấn đề các hội viên CLB Hàm Rồng có ý kiến như: Vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài, tỉnh ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh; giải quyết tồn đọng về vấn đề đất đai của nông lâm trường; các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá; xuất khẩu; vấn đề xử lý môi trường rác thải, nước thải; việc sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông tin thêm về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là việc đánh giá, luân chuyển cán bộ và việc sáp nhập thôn, bản, phố; sáp nhập xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

P hát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cám ơn sự quan tâm theo dõi của các hội viên CLB Hàm Rồng đến sự phát triển đi lên của tỉnh, cũng như đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cám ơn những ý kiến của các hội viên CLB Hàm Rồng- những người có nhiều kinh nghiệm, được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của CLB Hàm Rồng trong thời gian qua, cũng như các hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực của CLB. Đồng thời mong muốn các hội viên CLB luôn “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp những ý kiến quý báu để góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh.

Về những ý kiến, đề xuất của CLB Hàm Rồng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ bản chất của từng việc, có kết quả xử lý cụ thể, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng. Chính quyền các cấp cần phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để giải quyết thấu tình, đạt lý; những cán bộ sai phạm phải xử lý nghiêm minh. Về công tác cán bộ, cần nghiên cứu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm tạo điều kiện đưa những cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đảm nhận công việc góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đối với TP Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải tích cực hơn, quyết liệt hơn với các dự án lớn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh được đầu tư trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo TP Thanh Hóa cần tiếp thu và xử lý nhanh chóng, thấu đáo những ý kiến của các hội viên trong CLB Hàm Rồng.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các hội viên CLB Hàm Rồng những kết quả đáng mừng mà tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời thông tin về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 tỉnh ta đã có nhiều thời cơ vận hội mới cho sự phát triển; nhiều nhà đầu tư lớn đã đến tìm hiểu và đầu tư vào Thanh Hóa, nội lực nền kinh tế của tỉnh đang lớn mạnh hơn và tiếp tục bứt phá, tạo nền, tạo đà cho giai đoạn 2020 – 2025.

Đối với những kiến nghị của Hội đồng CLB Hàm Rồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp làm rõ và chỉ đạo UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Minh Hiếu